Egyre aggasztóbb a helyzet: 5 látványos grafikon a koronavírus gyors terjedéséről

Ez a hónap már bőven nem a koronavírus (covid-19) elsődleges gócpontjáról, Kínáról szól, hanem sokkal inkább a világ fejlettebbik részéről. Elkeserítő grafikonokat tudtunk összeszerkeszteni az elérhető legfrissebb adatokból. A következő 1-2 hét pedig még biztosan nem a csillapodás jegyében telik, hiszen az extrém kijárási tilalom megvalósulása még Olaszországban is kérdőjeles, a briteknél pedig pénteken még tanítás volt.

A hivatalosan elérhető adatok segítségével újra elkészítettük a legfrissebb ábrákat arról, hogy hogyan növekszik az egyes erősebben fertőzött országokban a megbetegedések és halálozások száma. Az eredmények sajnos még bőven nem adnak okot a bizakodásnak, és ismerve az egyes országok intézkedéseit a fertőzés terjedésének megállítására, lassítására (pl. a briteknél még pénteken tanítási nap volt), ezek az adatok a következő 1-2 hétben szinte biztosan csak tovább fognak romlani. Jelentősen.

A covid-19-es új megbetegedések és halálozások száma már nem Kínához kötődik. Európa (hivatalosan) bőven átvette a vezető szerepet, bár Irán (ahol egyébként milliók halálától tartanak a vírussal összefüggésben) szintén borzasztó adatokat produkál (hivatalosan is). Jól látszik (ami nyilván egyértelmű a vírus terjedésének és a lappangási időnek köszönhetően), hogy az elmúlt 1 hét volt a legkritikusabb a megbetegedések és halálozások szempontjából (Kínán kívül), és azt is valószínűsíthetjük, hogy a grafikonnak ez a része nem a meredek emelkedés utolsó szakasza, amikor már a legfejlettebb nyugat-európai országok mindenre felkészült ellátórendszerei is egymás után kerülnek a fizikai teljesítőképességeik határára, vagy azon túl.

Márciusban egyre látványosabban tolódott a járvány epicentruma Kínából Európába, az új megbetegedések domináns részét már nem Kínában regisztrálták. Az elmúlt napokban a kínaiak már azt kommunikálták, hogy "belül" nem terjedt tovább a vírus, kvázi megállították a terjedését, a náluk újonnan regisztrált esetek mind olyanok, akik "külföldről", többek között Európából visszatérve vitték be a vírust.

A világgazdaságot nyilván már az is nehéz helyzetbe hozta, hogy egyáltalán Kínán belül bekövetkezett egy ilyen brutális járvány, ha nem terjed tovább az országból az is látható károkat okozhatott volna rövid távon, ám már régóta nem erről van szó. A jelek szerint a kór Kínán kívül jóval nagyobb pusztítást fog okozni, mint Kínában, és nem csak konkrét megbetegedésekben és halálozásokban, hanem a nemzetgazdaságokban és a világgazdaságban egyaránt. Ez evidens, de a mértéke még kérdőjeles, bár csökkenek a remények a gyors visszapattanásra. Európa mellett nyilván az USA fertőzöttsége és esetleges ideiglenes leállása, hibernálódása lehet a következő csapás a gazdasági kilátásokra. Ezért fontos, hogy ott hogyan terjed a vírus és milyen válságintézkedéseket hoznak meg, kell meghozniuk. A számok nőnek. Nagyon. Az Egyesült Államokban nagyon látványos a betegség terjedése, mára már csak Olaszországban regisztráltak több esetet (a Kínán kívüli világban), pedig pár napja még sok európai ország előzte meg a listán.

A Kínán kívüli három gócpont, két földrészen, három különböző kultúrában, három országban ma még a legfontosabb, de 1-2 hét múlva már nem biztos, hogy a saját problémáik mellett a világ többi részének lesz energiája azt követni, ami ott történik. Az olaszoktól (akik nyilván millió szállal kötődnek Magyarországhoz) érkező egyre drámaibb beszámolók, hírek, videók, helyzetjelentések aggasztják és tartják nyilván leginkább kétségek között a hazai közvéleményt. Az olasz adatok - amelyek a legtöbb megbetegedést mutatják - azt sugallják, hogy a járvány még nem érkezett el a lassuló szakaszához. Irán adatai kérdésesek, ott sokkal nagyobb is lehet a baj, mint az a statisztikából kivehető, a dél-koreai adatokat pedig a rendkívül profi és hatékony tesztelési és követési rendszer miatt képesek stagnálni, a hivatalos adatok szerint.

Akiknél csak most jöhet a neheze

Európában egyelőre csupán Olaszország szenved elképesztő módon a járvány negatív hatásaitól, mármint ami az egészségügyi ellátórendszer leterheltségét illeti, ám a spanyol, a német, de akár a francia, svájci és brit adatok és kilátások sem kecsegtetnek sok jóval a következő hetekre. Tudjuk már rég, hogy mennyire könnyen tud terjedni a vírus, tárgyakon is akár 1-2 napig is túlél és még azok is képesek akár 1 hétig is tünetmentességet produkálni, akik a végén valóban megbetegszenek és ellátásra szorulnak, nemhogy az a többség, akiken csak "átszalad" a kór. Ez pedig a társas érintkezések (indirekten is) minimális megléte mellett exponenciális terjedést így rohamosan növekvő megbetegedésszámot és halálozást von maga után. Minden országban más szinten tart a tesztelés aktivitása, kijárási ajánlások, és az egyéb korlátozások, ami viszont biztos, hogy 1 hét múlva pontos képet fogunk arról kapni, hogy melyik ország (köztük Magyarország is, ahol ma reggelre 131 beteget tartottak nyilván) megelőző, korlátozó, vírus terjedését gátló intézkedései bizonyultak megfelelőnek, arányosnak és megalapozottnak. Kitartást és jó egészséget mindenkinek.