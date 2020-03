Bevásárolt maszkokból a Facebook a kaliforniai erdőtüzek miatt, most egészségügyi dolgozóknak adományozzák őket

Adományokkal segítik az amerikai technológiai óriások a koronavírus elleni harcot, van, aki maszkokat küld egészségügyi dolgozókat és van, aki lélegeztető gépeket kezdett gyártani.

Igyekeznek kivenni a részéket a technológia óriásvállalatok vezetői is a koronavírus elleni harcban, az Apple vezérigazgatója, Tim Cook és a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg is beállt a sorba.

Tim Cook Twitter-üzenetben jelentette be tegnap, hogy több millió maszkot adományoznak egészségügyi dolgozóknak az Egyesült Államokban és Európában.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you. — Tim (Cook) March 21, 2020

Mark Zuckerberg felajánlotta a cég 720 ezer darab, vészhelyzetre tartogatott maszkját egészségügyi dolgozóknak. Eredetileg a kaliforniai erdőtüzek miatt szerezte be a készletet, alkalmazottai védelmére. Hozzátette, hogy dolgozik azon, hogy még milliós nagyságrendben tudjon maszkokat küldeni.

A Salesforce vezérigazgatója, Marc Benioff vasárnapi közlése szerint a cég 9000 maszkot adományozott a kaliforniai egyetemnek és minden kapcsolatát beveti, hogy még többet szerezzen. A tervek szerint még a héten további 5 millió maszkot adományozhat.

Thank you to our Ohana for delivering our first 9000 masks to UCSF. We are working hard across all of our resources & relationships to deliver an additional 5 million masks this week plus additional critical PPE. All of us need to focus on getting PPE to our local hospitals. ❤️ pic.twitter.com/y7mgL0KhrT — Tim (Cook) March 23, 2020

A Tesla gyáraiban lélegeztetőgépeket kezdett gyártani és a várakozások szerint 1200 darab készülhet el belőle a héten.

We expect to have over ~1200 to distribute this week. Getting them delivered, installed & operating is the harder part. — Tim (Cook) March 22, 2020

A Tesla ezzel nincs egyedül, vállalatok világszerte döntöttek úgy, hogy gyáraikban a szabad kapacitásokat arra használják fel, hogy a járvány elleni harchoz szükséges termékeket állítsanak elő. Van, aki maszkokat, van, aki kézfertőtlenítőket, vagy, aki lélegeztetőgépet kezdett gyártani.

(CNBC)

