GKI: idén visszaesik a magyar gazdaság a koronavírus-járvány miatt, csak a mérték a kérdés

A GKI Gazdaságkutató friss prognózisa szerint idén 3%-kal eshet vissza a gazdaság a „kevésbé pesszimista” forgatókönyv szerint, azonban 7%-os zsugorodásra is van esély.

A koronavírus-járvány miatt a GKI szerint idén mindenképpen zsugorodik a magyar gazdaság, már csak a visszaesés mértékét tartja kérdésesnek a cég. A fő kérdés így az, hogy a vírus okozta mozgáskorlátozások csak a második negyedévet, illetve a harmadik negyedévet, vagy egy még hosszabb időszakot fognak-e érinteni.

A nemzetközi prognózisok (például a JP Morgan) a második negyedévben súlyos visszaesést, majd a második félévben jelentős visszapattanást (javulást) valószínűsítenek. A GKI forgatókönyvei közül

a kevésbé pesszimista forgatókönyv is ebből indul ki, és éves átlagban 3%-os visszaeséssel számol. Ugyanakkor a járvány elhúzódása, illetve mélyebb volta esetén 7% körüli recessziót prognosztizál.

Ezek a forgatókönyvek természetesen igen bizonytalan feltételezéseken alapulnak, s ennél kedvezőtlenebb folyamatok is kialakulhatnak – írja a GKI.

A GKI az MGYOSZ megbízásából (ugyancsak nagyobb részt a vészhelyzet bejelentése előtt) külön felmérést végzett a koronavírus okozta járvány már érezhető és a közeljövőben várható hatásairól a magyar gazdaságra. Eszerint a járvány következményei már határozottan jelen vannak a magyar gazdaságban. A járvány hatását a cégek üzletmenetére az összes válaszadó 7%-a jelentősnek érezte, s további 20%-uk is érzékelt némi hatást, vagyis összesen a cégek több mint egynegyede érintett.

Logikus fejlemény, hogy a foglalkoztatott létszám emelkedésével párhuzamosan nő a járvány okozta jelenségek érzékelése is, mivel a nagyobb cégek – kiterjedtebb üzleti kapcsolataik révén – nagyobb valószínűséggel ütköztek ilyenekbe. A 11 fő alatti mikro cégek mindössze 22%-a érzékelt bármilyen hatást, miközben a 250 fő feletti nagyvállalatok csaknem fele számolt be erről. Az átlagosnál kevésbé érintett nemzetgazdasági ág az építőipar, itt a járvány hatásai által érintett cégek aránya mindössze 15%. A többi ágazat cégei nagyjából hasonló arányban jelezték a járvány következményeinek érzékelését. Az üzleti szolgáltatásokon belül a turizmus, valamint a szórakoztatás és szabadidős szolgáltatás területén tevékenykedők számoltak be a legrosszabb kilátásokról.

