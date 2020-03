Koronavírus: hiányzó áruk, vásárlási korlátozások és áremelkedés Magyarországon

Számos áruházban nem lehet kapni friss húst, hiány van tartós élelmiszerekből, és egyes bolthálózatokban vásárlási korlátozások léptek életbe a koronavírus miatt. Körképünkből kiderül, hogy mi most a helyzet a hazai boltokban és a gyógyszertárakban.

Diszkontok

„Sajnos csak 5 darabot adhatok. Vásárlási limitet vezettünk be a koronavírus hatásai miatt” – mondta az Aldi egyik budapesti boltjának pénztárosa a vásárlónak, aki egy karton üdítőt vásárolt volna. A pult mellett már igen sok árut halmoztak fel, olyanokat, amelyeket nem adtak ki a vásárlóknak a limitek bevezetése miatt.

Az egyik diszkontlánc dolgozójával folytatott beszélgetésünkből kiderült: sokszor hiány van tartós élelmiszerekből, főképp lisztből, tésztából, élesztőből. „A friss hús a nyitást követő 10 percben elfogy. Egész nap üres a húspult, pedig arra is vásárlási korlátozást vezettünk be” – mondta a dolgozó. Gyümölcsből, zöldségből sincs túlságosan nagy válaszék, abból is nagyon sokat vásárolnak az emberek.

Az Aldi weboldala szerint a cég arra kéri az embereket, hogy csak annyit vásároljanak termékeikből, amennyire a családnak valóban szüksége van. "Gondoljanak más vásárlókra is, hogy mindenkinek jusson."

Volt azonban olyan bolt, ahol arról számoltak be, hogy alig-alig jellemző az alapvető élelmiszerek hiánya, és a forgalom is kezd csillapodni az elmúlt napokban.

A Lidl hivatalos tájékoztatása szerint a cég a "beszállítóival együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan most is mindent megtesz annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudja. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet".

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára korábban arról beszélt, hogy sosem volt még olyan nagy forgalom a boltokban, mint most. Hangsúlyozta, nem szükséges a felhalmozás, mert mindig lesz áru a boltokban.

Hiper- és szupermarketek

A hiper- és szupermarketekben mintha kissé stabilabb lenne a helyzet. Ezeket a boltokat is megrohanták és „kifosztották a vásárlók”, azonban a múlt hét végére mintha kedvezőbbé vált volna a helyzet. Több budapesti hiper- és szupermarketben nem is volt túlzott hiány alapélelmiszerekből, bőven találni lehetett lisztet és tésztát is. Fertőtlenítőszerek azonban itt is fogytán vannak, ahogy mindenhol, kézfertőtlenítőt ezekben a boltokban sem lehet kapni.

Gyógyszertár

Szerda után először szombaton kaptunk szállítmányt, és sokszor nem is azokat a gyógyszereket, amiket megrendeltünk – mondta egy budapesti, ügyeletes gyógyszertár munkatársa. Elmondása szerint sokszor kényszerülnek arra, hogy a vényre felírt gyógyszer helyett (annak hiányában) azonos hatóanyagút ajánljanak a betegeknek. Erre már korábban is volt példa, azonban most megsokasodtak ezek az esetek. „Az elmúlt hetekben a gyógyszereket is felvásárolták az emberek, ilyen gyorsan nem tudjuk pótolni, ahogy nő a kereslet” – mondta a dolgozó, aki szerint jelenleg vannak hiánycikkek.

A kisebb, „eldugottabb” helyeken lévő gyógyszertárakban valamivel jobb a helyzet, ott még a termékek szélesebb köre érhető el, azonban kézfertőtlenítő vagy szájmaszk ezekben a gyógyszertárakban sincs.

Hentes

Alig érkezik meg reggel a friss hús, azonnal elvisznek mindent. Az egyik budapesti hentes arról beszélt a Portfolio-nak, hogy óriási a kereslet a húsok iránt, amikor kinyitja az üzletet, akkor nem sokáig tudja kínálni a húsokat. Arról is beszélt, hogy a vásárlóknak tud adni „valamit”, de nagyon sokan nem azt kapják, amit szeretnének venni.

Kínai kisboltok

A kínai üzletek forgalma jelentősen csökkent a koronavírus-járvány kirobbanása után. Ezekben az élelmiszereket is forgalmazó boltokban azt tapasztalhatjuk, hogy jelenleg alig-alig volt élelmiszerhiány. Még olyan termékek is elérhetőek, amelyek nagy diszkontláncokban már napok óta nem érhetőek el.

Plázák

A plázákban működő boltokban mintha egészen jó lenne a helyzet. Miután délután 3 órakor be kell zárniuk az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül mindenkinek, ilyenkor a plázákban valamivel kisebb a forgalom. Az elmúlt napokban oda is kevesebbet járnak az emberek. „Késő délután mentem be az egyik pláza élelmiszerboltjába, kevesen voltak, és mindent megtaláltam, amit kerestem. Annyit tapasztaltan, hogy csak önkiszolgáló pénztár működött (éppen), de ez nem jelentett gondot” – mondta egyik olvasónk. „A plázában működő gyógyszertárban sem kellett sorba állni” – tette hozzá.

Árak

A vásárlók azt tapasztalják, hogy folyamatos a drágulás minden boltban. Hogy ez mennyire szubjektív, csak a friss inflációs adatok érkezésekor (április elején) derül ki. Az elmúlt hetekben lehetett látni olyan eseteket, hogy a csirkehús kilónkénti ára hatalmasat nőtt, de bizonyos gyümölcsök ára is több száz forinttal drágult (jóval a szezonális árváltozás felett) hetek leforgása alatt.

Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján Lakatos Tibor, a törzs vezetője hangsúlyozta, ők is tapasztalják, hogy bizonyos élelmiszerek vagy eszközök beszerzése jóval nagyobb anyagi megterhelést jelent. Ezzel a kérdéssel foglalkozik az illetékes minisztérium, de a gazdaságért felelő akciócsoport is „meg fogja tenni a szükséges lépéseket”.

Intézkedések

A biztonságos áruellátás érdekében a kormányzat több intézkedést is hozott. Felfüggesztették a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását, ezek a járművek az utóbbi három hétvégén már egész nap közlekedhettek a magyarországi utakon, és ez a továbbiakban is így lesz.

A lépést a kiskereskedelmi szektor kezdeményezte a koronavírus kapcsán megélénkült vásárlói igények zavartalan kiszolgálása érdekében. Az ágazatban működő cégek így gördülékenyebben gondoskodhatnak az üzletek folyamatos áruellátásáról, a készletek feltöltéséről – írta március elején az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Az ITM múlt pénteken újabb intézkedéseket hozott. Március 21. és április 19. között időszakban nőnek a teherautó- és buszsofőrök számára előírt maximális vezetési- és csökkennek a minimális pihenőidők. az általában érvényes előírások betartását a határokon jellemző torlódások miatt kialakult várakozások súlyosan megnehezítik, sok esetben ellehetetlenítik. Járványügyi szempontból is fontos, hogy a hazánkon nemzetközi forgalomban áthaladó tehergépjárművek mielőbb elhagyhassák az ország területét – írta az ITM.