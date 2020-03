Ötszáz milliárd eurós veszteséget vár Németországban az Ifo

A veszteség jóval nagyobb lehet, mint amivel Németország az elmúlt évtizedekben akár gazdasági okokból, akár természeti katasztrófák miatt szembesülni volt kénytelen - jelentette ki Clement Fuest, az ifo elnöke.

A különböző forgatókönyvek szerint a gazdasági visszaesés mértéke 7,2 százaléktól 20,6 százalékig terjedhet, ami 255 milliárd eurótól 729 milliárd euróig terjedő veszteségnek felel meg

- fogalmazott. Az ifo prognózisa szerint a termelés két hónapig tartó részleges leállítása 255-495 milliárd euró veszteséget okoz a német gazdaságnak, a három hónapig tartó részleges leállás pedig 354-729 milliárd eurós veszteséget.Az ifo elnöke szerint a munkaerőpiacon is mély sebet ejt majd a visszaesés, messze túlszárnyalja majd a pénzügyi válság csúcspontján elszenvedett mértéket. A társadalombiztosítási járulékot fizető munkahelyekből akár 1,8 milliót is maga alá temethet a válság, és több mint hatmillió alkalmazottat kényszeríthet részmunkaidős állásba.A termeléskiesés, az állásvesztés és a részmunkaidős foglalkoztatás az állami adóbevételeket is megkurtítja majd. Az ifo intézet Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. elemzése szerint mindenképpen arra kell törekedni, hogy a vírus terjedését korlátozó intézkedések hatékonyságának csorbítása nélkül a lehető legrövidebb időre lehessen csökkenteni az üzemleállásokat, illetve ki kell dolgozni a gazdaság újraindításának stratégiáját is.

A német kormány a friss hír szerint akár 1200 milliárd eurós mentőcsomagot is meghirdethet: