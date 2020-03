Lassan kezdhetünk reménykedni: jön a népesedési fordulat?

Az előzetes adatok szerint 2020 januárjában 9,4%-kal több gyermek született, mint az előző év első hónapjában. Szezonálisan igazított adataink szerint a születészám utóbbi hónapokban tapasztalt fokozatos emelkedésének hatására két és fél éves csúcsra emelkedett a megszületett gyerekek száma. A gyerekvállalási kedvet leginkább tükröző teljes termékenységi arányszám 1 nőre számított becsült havi értéke 1,60 volt az előző év azonos időszakára számított 1,44-hez képest.

Az előzetes adatok szerint 2020 januárjában 9,4%-kal több gyermek született, mint az előző év első hónapjában. A halálozások száma jelentős mértékben, 17%-kal csökkent a 2019 januárihoz képest. Ennek következtében 2020 első hónapjában a 3486 fős természetes fogyás 47%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál - jelentette a KSH.

Az adatok alapján óvatosan elkezdhetünk bizakodni, hogy a gyerekvállalási kedv emelkedni kezdett Magyarországon. Ezt a feltételezést erősíti, hogy a múlt év elején bejelentett családvédelmi akcióterv ösztönző hatása nagyjából most kell, hogy jelentkezzen. A házasságkötések megugró száma már előrevetítette az emelkedés lehetőségét, most megállapíthatjuk, hogy nem kizárólag a kedvezmények igénybe vétele lehetett a motiváció, hanem valóban új gyerekvállalási döntéseket is motivált a program. Nagy győzelmet még korai lenne hirdetni, hiszen a gyerekvállalási kedv abszolút értelemben véve még mindig alacsony, és sajnos a koronavírus-járvány az év vége felé megakaszthatja a növekedést.

8067 gyermek született, ami jelentősen, 9,4%-kal, 694 újszülöttel több, mint 2019 első hónapjában. A 2020. januárban született gyermekek száma a legmagasabb januári érték 2009 óta.

A teljes termékenységi arányszám 1 nőre számított becsült havi értéke 1,60 volt az előző év azonos időszakára számított 1,44-hez képest.

11 553 fő vesztette életét, ami számottevően, 17%-kal, 2356 fővel kevesebb az egy évvel korábbinál. A nagymértékű csökkenés hátterében az állhat, hogy tavaly januárban kiugróan magas volt a halálozások száma a tetőző influenzajárvány miatt.

A halálozások száma csökkent, miközben a születéseké emelkedett, ennek következtében a természetes fogyás 47%-kal mérséklődött és a 2019. januári 6536-tal szemben 2020 első hónapjában 3486 fő volt.

A házasságkötések száma nagymértékben emelkedett, 2863 pár lépett frigyre, ami közel kétszer, 1412-vel több a 2019 januárinál. A 2020. januárban kötött házasságok száma a legmagasabb januári érték 1982 óta.

