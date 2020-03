McKinsey: Így fertőzi meg a gazdaságot a koronavírus

Megoldást kell találnunk a vírus megfékezésére, a válság enyhítésére és elkerülésére, illetve a koronavírus-járvány után a gazdaság mihamarabbi helyreállítására - javasolja szakértői írásában a McKinsey. Az elemzők szerint nem lesz könnyű feladat, hiszen számos kimenetele lehet a világszintű veszélyhelyzetnek. Cikkünk a McKinsey honlapján megjelent, "Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time" című írás átirata.