Nagy Márton: az MNB kész további likviditásnövelő eszközöket bevetni

A 3, 6, 12 hónapos lejáratú likviditásbővítés a hitelmoratórium miatt esetlegesen fellépő likviditási eloszlási nehézségeket kezelheti egyedi bankoknál, miközben a bankrendszer egészének likviditási helyzete nem változik - hangsúlyozta Nagy Márton MNB-alelnök a kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen.

A 3 és 5 éves likviditásbővítés már hitelezésre szolgál. A jegybank mindig a bankrendszerrel közösen végezte a programjait, most is vásárolhat az elsődleges és a másodlagos piacon is állampapírt, ez hatékony és elégséges, rugalmasabb a QE-nél (direkt állampapírvásárlás a másodlagos piacon) amit a monetáris tanács még nem vett fontolóra.

Az MNB és Pénzügyminisztérium szorosan együttműködik, a fiskális politikának is be kell szállnia a helyzet kezelésébe, de érthető hogy a jegybank gyorsabban tud reagálni.