Felmérés készült a koronavírus magyar hatásairól: súlyosak a gazdasági hatások

A koronavírus eddig ismeretlen helyzetet teremtett a világban, gyakorlatilag egyszerre okozott minden gazdaságban gyors és mély válságot. A krízis mértékéről egyelőre nehéz pontos előrejelzést tenni, azt pedig még nehezebb megjósolni, hogy az összeomlás után milyen világ vár ránk. Az Összkép most 22 ismert magyar közgazdászt, vállalatvezetőt és kormányzati szakembert kérdezett meg, az ő zanzásított válaszaikat mutatjuk be.

A koronavírus még csak most kezd el felfutni hazánkban, de sok európai már több tízezres esetszámokat produkál. A járvány feltartóztatása miatt az országok boltzárakat, határzárakat, kijárási tilalmakat rendeltek el. Azt tudjuk, hogy ennek súlyos gazdasági hatásai lesznek, de hogy mennyire, arról egyelőre fogalmunk sincs. Az Összkép most 22 vállalkozót és közgazdászt keresett meg a témában, az alábbi kérdéseket tették fel nekik:

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány?

Mekkora lesz a visszaesés? Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány?

A válaszadók között van bankár, egyetemi professzor, cégvezető, vezető elemző, kormányzati szakember. Mindenki értelmezi, mi is történik velünk – valami olyasmi, amiről nem is tudjuk pontosan, hogy micsoda. Otthon ülünk és – a sok kézmosás között, legjobb barátainktól is tartva a távolságot – próbáljuk felfogni, mi is történik velünk, hogyan is fogja ez átalakítani a világot – írja a portál. A válaszok között volt optimista és pesszimista, van, aki szerint kizökkent és új pályára kerül a világ, mások szerint ez egy időleges kitérő és a járvány után lényegében ugyanabba a mederbe fog visszatérni az élet.

A válaszokat név nélkül közölték, és a 22 véleményt összesítve öt markáns állítás fogalmazható meg:

Hirtelen és jelentős gazdasági visszaesést okoz a koronavírus; A járvány hosszán és a válságkezelés sikerén múlik milyen gyors és milyen sikeres lesz a helyreállás; Az érintettségen kívül a tartalékokon és a reagáló képességen múlik, ki hogyan jön ki a dologból; digitalizáltabbá válik a világ; A nem piaci szervező elvek (állam, közösség) felértékelődnek; A gazdasági hatások nem a járvány miatti közvetlen egészségügyi veszteségekből következnek, hanem az óvintézkedésekből.

Az alábbi ábrákon részletesebben is megtekinthetők a válaszok:

