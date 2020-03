Fő az optimizmus: a Boeing már májusban újraindítaná a Max gépek gyártását

A tervek szerint májusban újraindítaná a hírhedt 737 Max gépek gyártását a Boeing, több hónapos szünet után – tudta meg a Reuters. A jelen helyzetben az is kérdés, hogy a koronavírus nem szól-e közbe.

Az év közepén megkaphatja az engedélyeket a Boeing 737 Max típusú gépe az amerikai szabályozó hatóságoktól, hogy ismét szolgálatba állhasson, erre készülve a repülőgépgyártó már májusban újraindítaná a gyártást. Iparági források szerint a cég arra kérte néhány beszállítóját, hogy készítsék elő az alkatrészek szállítását áprilisra.

Sok múlik azon is, hogy a koronavírus hogyan hátráltatja majd a vállalat terveit, eredetileg ugyanis áprilisban újraindult volna a gyártás, de a járvány miatt gyárakat kellett leállítani és fennakadások tapasztalhatók világszerte a beszállítói láncokban. A Boeing is leállította washingtoni gyárát.

A Boeing januárban függesztette fel a 737 Max gépek gyártását, miután a szabályozó hatóságok nem engedték repülni a géptípust a két, egymást követő tragikus balesetét követően, amely összesen 346 életet követelt.

A Boeingre különösen nagy csapást jelent a járvány, a balesetek miatt egyébként is problémákkal küszködött, most pedig a légitársaságok válsága miatt is szenved a repülőgépgyártó. A koronavírus miatt ugyanis több országban szinte teljesen leállt a légiközlekedés, a légitársaságok durva kapacitáscsökkentésekbe kezdtek, emiatt elhalaszthatják az új gépek vásárlását, sőt, könnyen lehet, hogy néhány cég túl sem éli ezt az időszakot.

A Boeing is elkezdett különféle takarékossági intézkedéseket bevezetni, többek között létszámstoppot hirdetett és elkezdett lobbizni az amerikai államnál egy 60 milliárd dolláros mentőcsomagért az iparág számára.

A Boeing árfolyama idén több mint 60 százalékot zuhant.

