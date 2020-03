Koronavírus: még több vállalathoz megy ki a Honvédség

Újabb 14 milliárdot különített el a kormány az egészségügyi eszközök beszerzésére, ezek folyamatosan zajlanak - mondta el Lakatos Tibor. Az intenzív osztályok bővítése folyamatosan zajlik, ahogy érkeznek be a lélegeztető gépek. A megyei hatóságok segítenek ebben Lakatos elmondása szerint. Kiskunhalason a konténerkorház építése gyors ütemben zajlik, ide már beérkeztek a lélegeztető gépek, és jól áll a Hungexpo ideiglenes átalakítása is - ide 330 fő fér be.

Ezeket a helyeket csak akkor alkalmazzák, ha a normális kórházi kapacitások nem lesznek elegendőek.