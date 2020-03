Koronavírus: sorra jelentik be az újabb korlátozásokat Európa országai

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egymás után jelentik be az újabb szigorító intézkedéseket Európa országai a járvány miatt, nem véletlenül: szerda reggel már 422 ezer fő fertőződött meg igazoltan világszerte a koronavírussal és csaknem 19 ezren hunytak el a betegségben. Az eddig legtöbb fertőzöttet mutató Kínát rohamosan közelíti az olasz és az amerikai és spanyol esetszám, és az olasz után ma már a spanyol halálozási szám is megelőzheti a kínait. Magyarországon 226-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, továbbá elhunyt egy brit beteg.Az ENSZ elnöke világszintű apokaliptikus léptékű járvány kialakulására figyelmeztet, ha a G20 országok a csütörtöki videókonferenciás csúcstalálkozón nem jelentenek be dollár ezermilliárdokban mérhető segítő programokat. Szerdai hírfolyamunk percről-percre a legfrissebb fejleményekkel.