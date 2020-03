Több ezer háztartás áramellátását érinti: fontos döntést hozott az Elmű és az E.ON a koronavírus-járvány idején

Elhalasztja áramszünettel járó munkái többségét az E.ON, és az Elmű Hálózati Kft., hogy csak a feltétlenül szükséges esetekben kelljen a rendkívüli helyzetben hálózati beavatkozást végezni - közölték a cégek az MTI-vel szerdán.

Korábban írtunk arról, hogy átfogó, "nem halasztható" karbantartási munkálatokat végez a következő két hétben az Elmű Budapesten, így számos kerületben hosszabb-rövidebb áramszünetekre kell készülni. Ez egyes esetekben akár tíz órányi áramkimaradást okozna, ezért az E.ON, és az Elmű az elmúlt másfél hétben felülvizsgálta azokat a korábban tervezett hálózati beavatkozásokat, amelyek az ügyfelek számára áramszünettel járnának.

A munkálatokat még az új koronavírus-járványt megelőzően hirdették meg, a kialakult helyzetre való tekintettel az ügyfelek kényelme érdekében azonban átszervezik ezeket.

Minden esetben egyedileg vizsgálják meg, hogy az ellátás biztonsága szempontjából jelent-e kockázatot a halasztás, a tervezett üzemszünet kiket érintene - hatással lenne-e, például, gyógyszertár vagy élelmiszerbolt működésére - és a nem halasztható esetekben mennyi az ellátás nélkül elfogadható időtartam.

Emellett további intézkedésig elhalasztottak minden gyengeáramú rendszerfejlesztéshez szükséges beavatkozást és nagy számú rekonstrukciót. Az ilyen jellegű munkálatokat csak azokban az esetekben végzik el a szakemberek, amikor a tervezett karbantartás rövid távon nagyobb kiterjedésű üzemzavart előz meg. A meghirdetett munkálatok halasztása kapcsán előfordulhat, hogy postán kézbesített lemondó értesítést nem kapnak az ügyfelek - olvasható a cégek tájékoztatóiban.

Itt lettek volna az áramszünetek

Az eredeti tervek szerint az áramszünettel járó karbantartási munkálatokra a következő két hétben nem csak a fővárosban, de az Elmű-ÉMÁSZ társaságcsoport szolgáltatási területéhez tartozó más településeken is számítani kellett volna. A cég szolgáltatási területei Budapesten és agglomerációjában, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye egyes részein helyezkednek el. Az E.On szolgáltatási területein várható tervezett áram- és gázszünetekről a társaság által üzemeltetett online térképen a településnevet beírva lehet tájékozódni.

A jelenlegi, koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben másokhoz hasonlóan az energiaipari vállalatok is rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe, melyek elsődleges célja éppen a kritikus fontosságú energiaellátás további zavartalan biztosítása, illetve - mint minden más szektorban - kollégáik fertőzési kockázatának minimalizálása, ezáltal a vírus terjedésének megelőzéséhez is hozzájárulva. Így tett az Elmű is, mely az elmúlt napokban több óvintézkedést is foganatosított.

A cégek azt írták, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a koronavírus terjedésének megelőzésére tett országos lépésekhez és felkészüljenek a járványhelyzet kezelésére. A társaságok célja, hogy ügyfelei, munkatársai, partnerei és hozzátartozóik egészségét megóvja, ugyanakkor szolgáltatásainak biztonságát garantálja a kihirdetett veszélyhelyzet idején is. Az Elmű egyelőre nem szerepel azok, az ország működése szempontjából létfontosságúnak minősített cégek között, melyeknél a Honvédség különleges irányítási törzsei megkezdték a működésüket.

