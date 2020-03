A koronavírus veszélybe sodorta a magyar autóipart - Súlyos következményei lesznek, ha nem állunk gyorsan talpra

A koronavírus megjelenése mindenkit váratlanul ért az autóiparban, a járvány gyors terjedése pedig rövid idő alatt rendkívüli intézkedésekre kényszerítette az egyes szereplőket. Európában és szerte a világon általánossá váltak a gyárbezárások, Magyarországon is számos autóipari vállalat döntött a termelésének, működésének ideiglenes felfüggesztéséről, közéjük tartozott a Denso Gyártó Magyarország Kft. is. Szincsák Attilát, a cég ügyvezető igazgatóját az iparág legnagyobb kihívásairól, újrakezdésről, a magyar autóipar jövőjéről kérdeztük.

Számos vállalat nem tudja teljesíteni a megrendeléseit a kínai ellátási láncok megszakadása miatt, a koronavírus rávilágított, hogy mennyire sérülékeny a kiépült ellátási hálózat. Vannak, akik a ma ismert globalizáció végéről beszélnek ennek kapcsán. Ön is így látja?

Én nem gondolom, hogy ez a ma ismert globalizáció végét jelentené. Ugyanakkor a koronavírus miatt kialakult helyzet egyértelműen rávilágított a globális ellátási lánc gyenge pontjaira. Tanulnunk kell a mostani eseményekből, le kell vonni a megfelelő következtetéseket és a jövőben javítani kell a globális ellátási lánc szerkezetén. Erre a helyzetre egyébként senki nem volt felkészülve, mindenkit váratlanul ért, de fontos, hogy minden szereplő azon dolgozik, hogy minél hamarabb stabilizálni lehessen a globális ellátási láncot.

Pontosan melyek voltak ezek a gyenge pontok a globális ellátási láncban?

Az autóiparnak hatalmas kitettsége volt és van Kína irányába az egyes alkatrészek beszerzését illetően, nyilván ez gyorsan visszaütött, amikor az ázsiai ország teljesen felfüggesztette termelését. Nagy segítség lehetett volna, hogyha a single source megoldások mellett nagyobb részaránnyal bírnak a dual source megoldások, ezekről bár mindenki beszélni szokott, normál működési helyzetben a magasabb költségük miatt kevesen alkalmazzák. A logisztikai útvonalak, az alkatrészek szállítási módja miatt is számottevő különbségek alakultak ki, tovább bírták azok a vállalatok, amelyek hajóval szállíttattak, mint azok, akik repülővel. A széles körben elterjedt raktárkészletezési stratégiák is súlyosbították a helyzetet. Alap esetben a költségek féken tartása érdekében mindenki arra törekszik, hogy raktárkészletét a „0” irányába csökkentse. A koronavírus miatt kialakult helyzetben viszont nagyon jól jött volna mindenkinek, hogyha nagyobb készletekkel rendelkezik.

Sorra függesztik fel ideiglenesen termelésüket, működésüket a hazai járműipari vállalatok, részben azzal az indoklással, hogy komoly problémák vannak a beszállítói láncokkal. Mit jelent ez pontosan, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie az egyes szereplőknek?

Minden nagy cég három tényezőre figyel most:

Az alkalmazottaik biztonságos munkavégzésére A vevői igényekre És a beszállítói képességekre.

Abban az esetben, ha ezek közül akár egy is hiányzik, vagy nem biztosított, akkor sajnos nincs mit tenni, a termelést ideiglenesen fel kell függeszteni. Az elmúlt hetekben olyan gyors tempóban változtak az egyes helyzetek a koronavírus terjedésével párhuzamosan, hogy szinte lehetetlen volt lekövetni. Az év elején mindenki a kínai ellátási láncról beszélt és attól félt, hogy az egyes termékekből hiány lesz, elérhetetlenné válnak és drágább lesz Kínából importálni. Aztán hirtelen megjelent a járvány Európában is és néhány nap leforgása alatt megbénította az egész kontinenst.

Ekkor már senki sem beszélt a kínai ellátási láncról, hanem az ijedtség lett úrrá mindenkin, hiszen senkinek nem volt tapasztalata egy ilyen helyzet kezelésével kapcsolatban.

Ezek szerint a kínai leállás önmagában még orvosolható lett volna az európai autóipar számára?

Az európai ellátási lánc recsegett-ropogott. A kínai termelés kiesése, az elrendelt karanténok, a határzárak és a jelentősen megnövekedett várakozási idők mind nagy nehézségeket okoztak, de talán ezeket még lehetet volna orvosolni. Ugyanakkor a koronavírus európai megjelenésével, gyors terjedésével gyakorlatilag megkérdőjeleződött a fentebb említett első pont, vagyis a biztonságos munkavégzés feltétele. Látni kell azt is, hogy az ideiglenes leállások elrendelésében a kereslet visszaesése is szerepet játszott. A nagy gyártók mindezek figyelembe vételével döntöttek úgy, hogy felfüggesztik a termelésüket.

A hazai járműipari vállalatok átlagosan mennyi időre elegendő alapanyaggal rendelkeznek a gyártáshoz abban az esetben, hogyha a határokon folytatódnak a szigorú ellenőrzések a következő hetekben, hónapokban?

Eddig, ha jól ment minden, egy hetes, maximum 10 napos készletekkel dolgoztak a vállalatok a járműiparban. Ez most szinte biztosan meg fog változni, de csak ideig óráig, ha túl leszünk a nehezén és minden letisztázódott, akkor újra elkezdődhet majd a készletszintek optimális beállítása.

Mikor állhat helyre Magyarország járműipara, termelhet azon a szinten, mint a koronavírus megjelenése előtti időszakban?

Nehéz ezt megjósolni mivel több fontos tényező is befolyásolja. Optimista ember vagyok, de úgy gondolom, hogy 2021 előtt ez biztosan nem fog bekövetkezni. Ugyanakkor remélem, az élet rámcáfol.

Melyek ezek a fontos tényezők?

Egyelőre nem tudjuk, hogy a csökkenő kereslet hatására a már kiépített globális kapacitásokat tekintve milyen szerep jut majd Magyarországnak. Ahogy azt sem látjuk egyelőre, hogy a szükséges biztonsági, higiénia intézkedések többletköltsége mellett marad-e valami a csekély versenyelőnyünkből.

Egy ilyen ideiglenes leállást követően hogyan éledhetnek újjá a beszállítói láncok? Technikailag milyen folyamatok fognak lejátszódni?

Először is valós a piaci igényeket kell jól felmérni, talán ez lesz a legnehezebb feladat, mivel a vírus elég mély nyomokat fog hagyni mindenkiben. Nagyon nehéz megjósolni, hogy a piaci szereplők mikor kezdenek el ismét a tartós fogyasztási cikkek után érdeklődni vagy milyen ösztönzőkkel lehet ezt a folyamatot meggyorsítani. Ezzel párhuzamosan fel kell mérni az ellátási láncban keletkezett károkat, valószínűnek tartom, hogy sok kisebb-nagyobb szereplő el fog tűnni, így őket pótolni kell.

Fontos a gazdaság gyors talpra állítása, nem szabad hagyni pihenni, mert akkor annak súlyos következményei lesznek.

Ennek az újjáépülésnek milyen kihívásai, buktatói lehetnek?

A legnagyobb kihívásnak azt látom, hogy a koronavírus valószínűleg még nem fog lecsengeni, amikor nekünk, ipari szereplőknek már újra termelnünk kellene. Ez pedig azért jelent majd hatalmas nehézséget, mert ebben a helyzetben is garantálnunk kell majd a munkavállalóink biztonságát. Ázsia vagy éppen Japán sokkal könnyebb helyzetben van. Ott a szájmaszk viselése a “social distance”, a szabálybetartás vagy éppen a fegyelmezettség sokkal régebben kialakult és a kultúrájuk része. Nekünk ezeket meg kell tanulnunk, be kell vezetnünk és akkor biztonságosan tudunk majd gyártani. Fontos látni, hogy a több ezer főt foglalkoztató autóipari szereplőknél a home office intézménye csupán párszáz kollégának jelent valóban fenntartható megoldást. A munka oroszlánrésze gyárakban folyik, a munkavállalóink többsége csak a gyártószalagok mellett képes ellátni feladatát.

Hogyha a tömeges csődeseményeket sikerül is elkerülni, milyen hatása lesz a mostani időszaknak a munkaerőpiacra, mekkora leépítések várhatóak?

Valamilyen szintű leépítéssel mindenképpen számolni kell, de ennek mértékét nehéz megjósolni az autóiparban. Más iparágakban sokkal gyorsabban reagálnak a cégek, az elmúlt hetekben például 4-5 millió vendégmunkás tért haza Nyugat-Európából Lengyelországba, Ukrajnába, Romániába és Magyarországra is. Ez azért jól mutatja a helyzet komolyságát, illetve a gazdaságra gyakorolt hatását. Ez az év merőben más lesz, mint az elmúlt évek, de félek tőle, hogy a 2021-es is még.

A mostani munkaerőpiaci sokk, a hirtelen felszabaduló, hazaköltöző szakképzett munkaerő hogyan befolyásolhatja az autóipari vállalatok automatizációs és robotizációs terveit? Le fognak állni velük?

Valószínűleg minimálisan, de biztosan lesz rá befolyással. Leállni biztosan nem fog az Ipar 4.0 irányába történő rohamléptékű elmozdulás, de azért egy-két ötletet újra kell gondolni, hiszen nem csak a munkaerő hiánya gyorsította az automatizációt, hanem a bérek hirtelen emelkedése is. Fontos változás lesz az is, hogy a külföldi munkaerő aránya biztosan csökkenni fog, de szerintem ez is csak átmeneti lesz. Pár év, és minden vissza fog állni a régi kerékvágásba. Ugyanakkor elgondolkodtató az is, hogy egy magasan automatizált gyárat ilyenkor, vírus veszély idején, azért könnyebben lehet üzemeltetni, mint egy olyan létesítményt, amelynek nagyon magas a munkaerőigénye.

Mit gondol, szükség lesz állami beavatkozásra, segítségnyújtásra a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontossággal bíró járműiparban is?

Egészen biztosan! Személyes véleményem, hogy ezt a helyzetet mindhárom szereplő (állam, cégek, alkalmazottak) együttes kompromisszumok árán tudja csak kezelni vagy megoldani. Sokan most még úgy gondolják, hogy az állam vagy a cégek megoldják a kialakult helyzetet. Sajnos ez nem fog működni, mert túl komplex és túl nagy a probléma.

Érdemi megoldásként csak azt tudom elképzelni, hogy mindenki hozzáteszi a maga erejét: például a hivatalos szabadságok tömbösített előre hozatala (alkalmazotti rész), esetlegesen állásidők elrendelése vagy részmunkaidős foglakoztatás (vállalati rész) és ha tovább húzódik a helyzet, akkor valami olyan állami segítségnyújtás, ami segít életben tartani az alkalmazotti viszonyt.

Az időnk fogy, a döntéseket folyamatosan meg kell hoznunk, ezért bízom benne, hogy az állami segítségnyújtás is hamarosan megérkezik ebbe a szektorba is.

Milyen kormányzati döntések, intézkedések jelenthetnek segítséget a hazai beszállítók számára a mostani helyzetben?

Én úgy gondolom, hogy a kormány már igen gyorsan reagált és segített is nagyon sok beszállítón például a vállalati hitelek törlesztésének felfüggesztésével. De valószínűsítem, hogy még több segítségre lesz szükség, igaz, erről még korai lenne beszélni, mert először fel kell mérni a helyzetet egész pontosan. Tudom, sokan mondják, hogy nagyon nagy a baj, de akkor is tudnunk kell, hogy mekkora és utána lehet megoldásokkal előrukkolni. Most a legfontosabb feladat, hogy a koronavírus terjedését lassítsuk, mert megállítani sajnos nem tudjuk.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos