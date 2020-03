Árnyhadsereget toboroznak - Egyre kevesebb a friss gyümölcs és zöldség Európában a koronavírus miatt

A beszállítók szerint egyre kevesebb lesz Európában a megvásárolható friss zöldség és gyümölcs, miután a koronavírus terjedése jelentősen lelassította az árumozgást, ahogyan a betakarításhoz és szedéshez szükséges munkásokét is – számol be a hírről a Reuters.

Bajban az ellátás

Az uniós kormányok már dolgoznak azon, hogy minél akadálymentesebbé tegyék az áruk szabad áramlását, ehhez zöld útvonalakat is meghatározott az Európai Bizottság. Emellett folynak az egyeztetések a friss élelmiszerek előállításához szükséges dolgozók szabadabb áramlásáról is az országok között, egyfajta árnysereget toborozva a szükséges munkásokból.

Miközben az európai szupermarketek egyelőre arról számolnak be, hogy a legtöbb árut továbbra is megkapják, egyre nagyobb a beszállítói nyomás a forrásnál, tehát főként Afrikában, illetve európai országoknál is.

Kenyában például az egyik nagy európai zöldbab és zöldborsó beszállítónál, a munkások felét hazaküldték, mivel nem tudják elszállítani az árut, annak ellenére sem, hogy a kereslet az európai kiskereskedők oldaláról jelentős.

A Dél-Afrikából érkező áruk kapcsán sem jobb a helyzet, különösen most, hogy a köztársaságban 21 napos lezárás veszi kezdetét a koronavírus miatt.

Egyre több a forgalomból kivont gép, amelyik pedig repül, az sokkal többet számít fel az áruszállításért, mint eddig. Egy dél-afrikai zöldség-gyümölcs-kereskedő cég vezetője szerint az egyik áruszállító megháromszorozta a díjait, és most már kilónként 3 dollárt számít fel.

És nem csak a légi áruszállítással vannak gondok. Az alap esetben hosszabb ideig elálló citrusfélék szállítása is akadozik, ezeket alap esetben elég tengeri szállítással hozni, de a konténerhiány itt is problémát jelent.

Nincs elég munkás

A logisztika akadozása mellett külön probléma az is, hogy nincs elég munkás a feladatra, ez már több nagy európai beszállítónál jelentkezik kihívásként, közöttük főként Spanyolországban, amely a legjelentősebb zöldség- és gyümölcsexportáló ország az EU-n belül.

A cikk szerint mintegy 16 ezer marokkói munkást, főként nőket vártak a spanyol Huelva régióba eper-és más gyümölcsök szedésére, közülük azonban csak mintegy fele érkezett meg március 12-ig, amikor is Marokkó lezárta határait. A határlezárás egészen április 20-áig kitart.

A spanyol gazdák és szakszervezetek egyelőre azt mondják, hogy a termelés és feldolgozás jól halad, annak ellenére, hogy a veszélyhelyzet elrendelése miatt az emberek csak korlátozottan tudnak a földekre vagy a csomagolóüzemekbe eljutni (a megfelelő távolságtartás miatt nehezebbé vált az elszállásolásuk és a szállításuk is). Sokak szerint azonban a nagy probléma a szezonális munkások hiánya.

Árnyhadsereget toboroznak

Németország élelmiszeripara mintegy 286 ezer szezonális munkástól függ minden évben, így nem meglepő, hogy az agrárminiszter arról tárgyalt a Lufthansával, hogy az országba tudná-e szállítani a szükséges munkásokat, amennyiben bizonyítani tudnák, hogy nem fertőzöttek a koronavírussal.

Vannak más ötletek is, miszerint ideiglenes feloldanák a szezonális munkásokra vonatkozó, 70 napos tartózkodási engedélyt.

Franciaországban a gazdák azzal kalkulálnak, hogy a betakarítási időszakban mintegy 200 ezer ember fog hiányozni a földekről, így az újonnan elbocsátott dolgozókat már el is kezdték megkeresni zöldség- és gyümölcsszedési munkaajánlatokkal. Maga az agrárminiszter, Didier Guillaume hívta „harcba” az általa „árnyhadseregnek” nevezett dolgozókat.

