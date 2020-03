Koronavírus: Kína bezárja kapuit a külföldiek előtt

Mivel az óvintézkedések nagyrészt sikeresnek bizonyultak és a járvány epicentruma immár Európában van, a kínai hatóságok megkezdték a két hónapja vesztegzár alá vont Vuhanban érvényes korlátozások enyhítését. A The Lancet Public Health című folyóiratban publikált tanulmány készítői szerint azonban érdemes volna az óvintézkedéseket áprilisig meghosszabbítani, így a fertőzés esetleges második hulláma későbbre tolódhat - írta az MTI. Az egészségügyi rendszernek így több ideje lenne az újbóli felkészülésre és bővülésre, ami életeket menthet. "Ha fokozatosan enyhítik a korlátozásokat, akkor az újabb tetőzés valószínűleg később következik be és enyhébb is lesz" - mondta Kiesha Prem, a Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Intézetének (LSHTM), specialistája, aki a tanulmány társvezetője volt. Korábbi cikkünkben mi is bemutattuk, hogy különböző válságkezelési forgatókönyvek hova vezethetnek.