Koronavírus: mikor jön a járvány következő köre?

A koronavírus okozta világjárvány feltartóztatása érdekében az országoknak célzott vírusellenes stratégiákkal kell kiegészíteni az egyébként széleskörű kijárási korlátozásokat, mert ez utóbbiakkal mindössze lelassítható az új típusú koronavírus-fertőzés terjedése - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Genfben.

A kormányoknak növelniük kell az egészségügyi dolgozók számát, olyan rendszert kell kialakítaniuk, hogy kiszűrhessenek minden egyes fertőzöttet, fokozniuk kell a koronavírus-tesztelést, emellett pedig ki kell bővíteniük a kezelésekre és elkülönítésre szánt létesítményeiket - hangsúlyozta a WHO főigazgatója.

"Felszólítunk minden országot, amely kijárási korlátozásokat foganatosított, hogy használja fel ezt az időt a koronavírus elleni támadásra" - fogalmazott Tedrosz. "Időt nyerünk és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomáson enyhítünk azzal, ha felkérjük az embereket az otthon maradásra és leállítjuk a személyforgalmat" - mondta. Ugyanakkor kiemelte, hogy az ilyen intézkedések önmagukban nem fogják a járványt megszüntetni, amely a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb kimutatása szerint világszerte eddig 20 550 emberéletet követelt és 454 ezren fertőzödtek meg a kórral.

Tedrosz szerint a WHO által meghirdetett szolidaritási tervhez eddig 200 ezer személy járult hozzá 95 millió dollár (31 milliárd forint) értékben. A WHO korábbi közlése szerint a terv lehetőséget nyújt magánszemélyeknek és szervezeteknek, hogy hozzájárulhassanak az egészségügyi dolgozóknak szükséges arcmaszkok, gumikesztyűk, köntösök és védőszemüvegek, illetve diagnosztikai felszerelések beszerzéséhez.

Tedrosz közölte azt is, hogy a WHO teljes mértékben támogatja a nyárra tervezett tokiói olimpia elhalasztását. Mint mondta, ez a sportolók és a nézők egészségnek megóvása végett hozott nehéz, de bölcs döntésre vall.

"Közegészségügyi tanácsokat adunk. Az olimpia elhalasztásáról egyedül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a japán kormány döntött" - mondta Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet egészségügyi válsághelyzetekkel foglalkozó missziójának vezetője sajtótájékoztatóján. "De teljességgel támogatjuk ezt a döntést" - tette hozzá.

A WHO megkezdte a koronavírus-tesztek elvégzését a részben még lázadók kezén lévő északnyugat-szíriai Idlíb tartományban - közölte az Egészségügyi Világszervezet szerdán. AZ első 300 teszt kedden érkezett meg, az eddig elvégzettek negatív eredménnyel zárultak. A WHO közlése szerint a tesztek mellett védőfelszerelést is szállítottak a térségbe. Segélyszervezetek szerint katasztrofális következményei lehetnek annak, ha a járvány felbukkanna a térségben létesített menekülttáborokban. A régióban mintegy négymillió menekült él.

Szíriában eddig összesen négy fertőzöttről lehet tudni.