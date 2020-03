MNB: a válságban is folytatódhat Magyarország felzárkózása

A háztartások fogyasztásában továbbra is emelkedő pályával számol a jegybank, az első negyedév kimondottan erős lehet a mostani vásárlások miatt, de persze ez várhatóan nem ismétlődik majd meg a második negyedévben. A beruházások dinamikájának lassulásával korábban is számolt az MNB, a beruházási ráta viszont továbbra is 28% felett maradhat, ez a felzárkózás egyik legfontosabb paramétere. Az exportra vonatkozó várakozás érdemben romlott, 2021-ben viszont jelentős visszapattanás jöhet.

A fenti körülmények mellett alapesetben 2-3%-os gazdasági növekedéssel számol idén az MNB, ami kifejezetten optimista, de még az esetleges negatív forgatókönyv mellett is csak 0,5% körüli gazdasági visszaesést tart elképzelhetőnek a jegybank.