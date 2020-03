Boris Johnson is elkapta a koronavírust

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Boris Johnson koronavírus-tesztje pozitív lett – jelentette be péntek reggel. Csütörtökön tesztelték le a brit miniszterelnököt, miután enyhe tüneteket észlelt magán, köhögést és lázat – derül ki a közleményből.

A tesztet a Downing Street-en hajtották végre és a pozitív eredmény után itt különíti el magát Boris Johnson. Továbbra is vezeti a kormány koronavírus elleni harcát, videókonferencia segítségével vesz majd részt az üléseken.

A diagnózist Twitter-posztjában is megerősítette a brit miniszterelnök.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.Together we will beat this. #StayHomeSaveLives