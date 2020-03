Koronavírus: drámaian felgyorsult a vírus terjedése, egyre szigorúbb lépések jönnek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

- Csütörtök reggelhez képest mintegy 62 ezerrel ugrott világszerte az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, ami duplája az egy héttel ezelőtti napi 30 ezer fős növekedésnek és most már globálisan 530 ezer fő feletti esetszámról tudunk.

- Az Egyesült Államokban drámaian gyorsul a betegség terjedése, már több a fertőzött, mint a korábbi „listavezető” Kínában és közben a spanyolok is ma lehagyják a kínaiak esetszámát.

- Sajnos az olasz új fertőzések száma újra gyorsul.

- Ugyanez mondható el a magyarországi helyzetről is.

- Orbán Viktor holnaptól kijárási korlátozást rendelt el.



Hírfolyamunk a koronavírus témájában pénteken percről-percre.