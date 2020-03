Koronavírus: új dolgokat árult el az operatív törzs a kijárási korlátozásról

A kijárási korlátozás időponti hatálya március 28- április 11 24:00 óra, a rendészeti feladatokra a magyar rendőrség állománya felkészült - mondta el Kiss Róbert. A rendőri jelenlég célja, hogy a lakosságot arra sakralják, hogy a korlátozások betartásával a vírus terjedését lassítsák.

Elmondta, hogy a különleges jogrend megszűnésével együtt is a rendőrség folytatja a hatósági házi karantán ellenőrzését, és szankciókkal is sújtja a megszegőket. Már 5000 feletti alkalommal rendeltek el házi karantént, és közel 39 ezer esetben vizsgálták a házi karantén betartását.

Kellett rendőri intézkedést is foganatosítani: 163 esetben szabálysértési feljelentést is indítottak. Eddig 44 esetben tettek szabálysértési feljelentést az üzletek szemben, akik nem tartják be a zárva tartást.

A határokon folytatja a rendőrség. A határátlépések tekintetében Rajkán és Parasapusztán lehet fennakadás, kilépésnél ez csak a teherforgalom esetén áll fenn.