Tízezrek veszítik el az állásukat - Jön az elbocsátási hullám második szakasza

Dénes Rajmund Rolanddal, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) elnökével február közepén beszélgettünk. Akkor még csak sejthető volt, hogy az életünket valamilyen szinten biztosan befolyásolja majd az akkor még Vuhanban tomboló koronavírus, de ilyen helyzetre azért nem számítottunk. Azóta tömegek kerültek utcára, a hírek szerint elsősorban a kölcsönzött munkaerőtől válnak meg a cégek. A szakember segítségével a Pénzcentrum körbejárta, milyen változások várhatóak a munkaerőpiacon, mire lehet számítani a következő hónapokban.

"A COVID-19 vírus okozta gazdasági válság előszele elsőként a vendéglátásban, valamint a turisztikai és rendezvényszervező cégeknél indított el komoly leépítési hullámot. A kormány által bejelentett munkáltatói és munkavállalói adó- és járulékkedvezmény sok vállalkozásnak jelentett mentőövet, de sajnos sok esetben egyes szolgáltatók már 1-2 héttel a mentőcsomag bejelentése előtt bezárásra kényszerültek, vagy kénytelenek voltak a dolgozóik jelentős részét elküldeni" - mondta Dénes Rajmund Rolanddal, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) elnöke a Pénzcentrumnak.

A szakember arról is beszélt, hogy a második hullámban már a termelő vállalatoknál foglalkoztatott kölcsönzött dolgozók létszáma is közel 20 százalékkal csökkent, ami több ezer munkavállalót érint, és kitért rá, hogy a következő hetekben kormányzati segítség nélkül ez a csökkenés összességében akár 50-80 százalék is lehet, ami több 10 ezer munkahely megszűnését is jelentheti.

Az interjúban szó esik arról, hogy mire számíthatnak a nyugdíjas munkavállalók, valamint a diákok, hogy mire számít az MMOSZ elnök, mi várható a különböző szektorokban, és hogy ebben a helyzetben milyen lehetőségei vannak az érdekvédelmi szervezeteknek.

Címlapkép: Shutterstock