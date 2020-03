Több százezer magyar marad munka nélkül - Megnéztük, milyen álláslehetőségeik vannak

Miközben néhány héttel ezelőtt még a legtöbb vállalkozás számára komoly gondot jelentett a munkaerőhiány, most a koronavírus miatt hónapokon belül százezrek veszíthetik el az állásukat. A koronavírus tehát nem a régóta várt egyensúlyt hozta el a munkaerőpiacon, hanem a foglalkoztatás csökkenését. Kíváncsiak voltunk, jelen pillanatban mégis milyen lehetősége van annak, aki állást keres.

Alig néhány hét leforgása alatt fenekestül felfordult a világ: pár hónapja még a csapból is az folyt, hogy a magyar gazdaság egyre erősödő problémája a munkaerőhiány. Március 26-án pedig már arról beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy ugyan még pontos adatok nincsenek, de

becslések szerint már márciusban 30-40 ezer állás fog megszűnni, a következő hónapokban pedig tömegessé válik a munkanélküliség az országban, százezres nagyságrendre lehet számítani.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a koronavírus-járvány nem a régóta várt egyensúlyt hozta el a munkaerőpiacon, hanem a munkanélküliségi ráta fog emelkedni és csökken majd a foglalkoztatás.

A Pénzcentrum megkereste a DreamJobs és a Profession.hu állásközvetítő oldalakat és szakértők segítségével mérte fel, milyen lehetőségei vannak annak, aki elveszítette az állását.

A cikkből kiderül, a cégek csupán 10%-a fagyasztotta be teljesen az álláshirdetéseket, 20% pedig csak részben, és sok helyen továbbra is zajlanak az interjúztatások. Hogy mely szektorokban keresnek most munkaerőt, kiderül a Pénzcentrum cikkéből.