Trumpnak akár érdekében is állhat elengedni a koronavírus-járványt

Immár az Egyesült Államok lett a koronavírussal leginkább sújtott ország, miután a tegnapi napon 17 ezer megbetegedést regisztráltak. Donald Trump elnök a héten még olyan kijelentést tett, hogy húsvét után fel kell oldani a korlátozásokat, mert a "gyógymód nem lehet károsabb, mint maga a probléma". A Nordea Bank friss elemzésében előrukkolt egy - saját bevallásuk szerint is cinikus - teóriával, hogy miért gondolkodhat így az elnök. Az érvelésben kétségkívül van logika, mi azonban egy sokkal egyszerűbb okot látunk Trump hozzáállása mögött.

Az Egyesült Államok tegnap 17 ezer új megbetegedést jelentett, ezzel megelőzték Kínát és Olaszországot is a regisztrált koronavírus-megbetegedéseket illetően, immár Amerikában van a legtöbb nyilvántartott megbetegedés. Hovatovább, a kritikus állapotban levő amerikai száma 38%-kal nőtt, előrevetítve, hogy az egymillió főre eső halálozások száma meg fog ugrani az országban.

Az egymillió főre jutó halálozást illetően az amerikai adat eddig lassabb növekedést mutatott az európainál. Az egy főre jutó halálozási mutató Hollandiában, Belgiumban és Svájcban tűnik a leginkább elkeserítőnek, de Olaszország, Franciaország és az Egyesült Királyság is gyorsulást jelentett tegnap.

A nagy európai országok között a halálozási ráta Németországban alakul a legbiztatóbban. A Nordea Bank elemzésében azonban hozzáteszi, hogy az alacsony halálozási ráta annak is betudható, hogy az országban nem alkalmaznak széles körben halál utáni teszteléseket.

A növekvő amerikai esetszámok rábírhatják Donald Trump amerikai elnököt, hogy szigorúbb intézkedéseket vessen be a járvány megfékezésére – írja a Nordea. Az elnök üzenete viszont eddig pont az volt, hogy

a gyógymód nem lehet károsabb, mint maga a probléma,

amivel arra utalt, hogy van olyan szintje a védekezés okozta gazdasági károknak, ami mellett inkább a vírus intenzívebb terjedését választaná.

Az amerikai járvány epicentruma egyértelműen New York, ez a tény pedig minden aktuálisan elnöknek komoly aggodalmat okozna. 2016-ban az államban Clinton nagy arányú vereséget mért Trumpra, és az elemzők szerint 2020-ban sincs sok esélye arra, hogy az elnökválasztáson New Yorkban labdába tudjon rúgni. A Nordea tehát felteszi a saját bevallása szerint is cinikus kérdést:

Trump miért koncentrálna New Yorkra, amikor az egyetlen célja az, hogy megnyerje az elnökválasztást?

Trump bázisa Közép-nyugaton van. Ezekben az államokban alacsony a megbetegedések száma, de a korlátozások gazdasági hatásait az ott élők is elszenvedik (a hatások pedig már látszanak a tegnapi munkanélküliségi adatokban). A szigorúbb lezárások mélyebb recessziót okoznának, és a felmérések már bebizonyították, hogy még egy elnököt sem választottak újra, ha a választási évben recesszió volt. Ezért lehet Trump kimondott szándéka az, hogy „az ellenszer ne legyen károsabb a problémánál.”

Ami megváltoztathatná Trump hozzáállását, az az lenne, ha a Közép-Nyugaton nőnének az esetszámok. Bár New York továbbra is a koronavírus epicentruma, a relatív fontossága csökken, hiszen az egy héttel ezelőtti 75% helyett már „csak” nagyjából az amerikai esetek 45%-át regisztrálják New Yorkban. A terjedés már a többi államban is gyorsul, és hamarosan komolyabb problémává válhat „Trumpföldön” is, ahogy a Nordea nevezi a területet.

Így tehát az elnök lépését a koronavírus-helyzet határozhatja meg a következő államokban: Michigan, Ohio, Wisconsin és Minnesota. Az esetszámok ezekben az országokban alacsonyak, de ha nőni kezdenek, akkor Trump hozzáállása is változhat.

Így néz ki most a koronavírus-helyzet a leginkább fertőzött országokban a mai napon:

Az elemzés – ahogy a szerző is fogalmaz – valóban cinikus. Tény, hogy az amerikai esetszámok azokban az államokban a legnagyobbak, ahol Trump támogatottsága alacsony, a járványra adott válaszintézkedések politikai hatásait viszont aligha lehet tagállami szintre lebontani. A minnesotai lakosok körében aligha váltana ki szimpátiát, ha New York államot az elnök veszni hagyná, kockáztatva a járvány terjedését. Egyébként még ha így is lenne, az eddigi tapasztalatok alapján egy elengedett járvány nem várna az év végi elnökválasztásig Amerika letarolásával. Az ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy Trump számára a gazdasági leállás valós veszély lehet, hiszen a recesszió általában ront az aktuális elnök megítélésén. Inkább a magas munkanélküliségtől, vállalati csődöktől és az ebből fakadó elégedetlenségtől való félelme miatt akarhatja Trump feloldani a korlátozásokat, nem pedig a járvány területi eloszlása miatt.

