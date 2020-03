Egyre tisztábban látunk: ezért tarolta le Olaszországot olyan könnyen a koronavírus

Olaszországban a szigorú intézkedések ellenére nem lassul a koronavírus terjedése, de szerencsére nem is gyorsul. Az országban a megjelenés után nagyon gyors volt a felfutás, a halálozási ráta pedig magasabb a nemzetközi átlagnál. Egyre többet tudunk az olasz helyzetről, és már egyértelműnek tűnnek a gyors terjedés és a magas halálozás okai is. Ezeket gyűjtöttük össze.

Olaszország március 8-án vezetett be kijárási tilalmat, amit csak napokkal később szigorítottak. A bevezetéstől azonban már eltelt két hét (a maximális lappangási idő), így elméletileg már érezni kéne a hatásokat. Olaszországban tegnap újabb 5000 esetet jelentettek a hatóságok, a halálozások száma pedig 889 volt. A járvány növekedési üteme tehát nem lassult, de nem is nőtt – az új esetek növekedése nagyjából a kijárási tilalomtól számított második hét környékén állt meg.

Sokan keresték a magyarázatot a járvány elején, hogy az miért terjedt el olyan gyorsan az országban – a járvány kezdetét február 21-ére tehetjük (január 31-én már volt két importált megbetegedés Rómában, de az országossá váló járvány Milánó környékéről indult február végén), és március végére pedig már közel 100 ezer körüli megbetegedést láttunk.

Ez a felfutás gyorsabb volt, mint amit Magyarországon, vagy a régióban látunk, a halálozási ráta pedig magasabb a kínai számnál is.

Egyre tisztábban látunk az okokkal kapcsolatban

Azt korábban is tudtuk, hogy az olasz társadalom elöregedett – a lakosság 25%-a hatvan év feletti. Az egészségügyi szakértők azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy nem ez az egyedüli oka annak, hogy ilyen gyorsan terjed a járvány és ennyire magas a halálozási ráta. Olaszországban – csakúgy mint Spanyolországban – a nagy arányú idős lakosság mellett a társadalmi szokások és az alacsony tesztelési kapacitás is hozzájárultak a rossz adatokhoz.

Már akkor elterjedt, mielőtt az emberek rájöttek volna, hogy jelen van

- mondta el Alexander Edwards, a University of Reading immunológusa a CNBC-nek pénteken. Azt is hozzátette, hogy Európában az emberek úgy álltak kezdetben a vírushoz, hogy ez „távoli probléma”, ez az attitűd pedig hozzájárult a gyors terjedéshez.

A halálozási ráta azzal is összefügg, hogy mennyi embert teszteltek, és ezen a téren az olaszok és a spanyolok nem állnak jól – ezt Michael Tildesley epidemológus mondta a lapnak. Ez nem csak azért van így, mert a magas ismeretlen esetszám mellett a halálozási ráta automatikusan nagyobbnak tűnik, hanem azért is, mert a korábban felismert esetekkel szemben az egészségügy dolgozói hatásosabban tudnak fellépni. Egyes olasz tudósok Lombardia magas légszennyezettségével is magyarázzák a gyors terjedést, de ez a felvetés még nem teljesen igazolt.

Edwards azt is hozzáteszi, hogy az olasz szokások is közrejátszanak a könnyű terjedésben, vasárnaponként ugyanis jellemzően összeül a család a nagyszülőkkel együtt, és ilyenkor könnyen tudják családon belül adni a vírust. Az sem ritka, hogy az olasz családokban több generáció él együtt.

Fogalmuk sincs róla, hogy valójában mennyi beteg van

Legutóbb arról számoltunk be, hogy az olasz kutatók szerint már ősszel megjelenhetett a koronavírus Olaszországban, nagyon megugrott ugyanis a lombardiai tüdőgyulladásos megbetegedések száma. Milánóban egyébként nagy lélekszámú ázsiai közösség él, nem lenne meglepő, ha esetleg a Kínából érkező családtagok, vagy akár a turisták már egyáltalán a vírus felismerése előtt behozták volna azt. A vírus december előtt gyakorlatilag ismeretlen volt, így akkor még nem gyanakodhattak az olasz orvosok a COVID-19 vírusra. Az pedig, hogy pont Európa egyik legurbanizáltabb régiójában, Lombardiában jelent meg a vírus, segíthette annak gyors terjedését.

Azt is gyakran halljuk az olasz orvosoktól, hogy az igazolt esetszámnál a valós számok akár tízszeresen nagyobbak is lehetnek, így pedig nem kizárt, hogy már egymillió megbetegedés van az országban. Ez egyrészt rossz hír, mert ez már olyan szám, ami mellett a járvány gyakorlatilag tejesen elszabadult, másrészt ez azt is jelentené, hogy a magas halálozási ráta, amit látunk, nem fedi a valóságot, és annál arányaiban lényegesen kevesebb beteg hal bele a vírusba. Ezt az a kutatás is alátámasztja, amit kutatók a vuhani esetekről utólag készítettek, és amely szerint a valós halálozási ráta valójában sokkal kisebb a hivatalosan ismertnél, leginkább a sok fel nem ismert megbetegedés miatt. Ez megmagyarázná az olasz helyzetet is.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 22. Ezért olyan magas a koronavírus halálozási rátája Olaszországban: akár 150 ezer beteg is lehet

A gyors terjedést az is nagyban segíti, hogy a mobiltelefonok cellainformációiból tisztán látszik: az olaszok nem tartják be a karantént, és mindenféle mondvacsinált indokkal elhagyják otthonaikat. A mobiltelefonok adatai szerint a milánóiak 43%-a hagyta tett meg indokolatlanul nagy távolságot, miközben a kijárási korlátozások szerint ezt nem tehette volna meg.

Összegezve tehát: az urbanizált északi régió, az idős olasz társadalom, az aktív szociális élet, az elkésett szabályozás, a szabályok be nem tartása, a kevés tesztelés és a magas ismeretlen esetszám együttesen eredményezték azt, hogy Olaszország vált a koronavírus eddig legnagyobb áldozatává.

Mi is erre készüljünk?

Az olasz helyzetet látva akár el is rettenhetnénk, hiszen már nálunk is felfutóban van a járvány. Szerencsénk azonban, hogy pont az olasz helyzet mutatott nekünk utat, így a szigorú szabályokat már sokkal korábban meg tudtuk hozni, és a társadalom tagjai is sokkal elővigyázatosabbak azt látva, hogy nem csak a távoli Kínában, de a fejlett nyugati társadalomban is nagy pusztítást tud végezni a vírus.

A fenti táblázatból látszik, hogy milyen esetszámoknál rendeltek el az egyes országok kijárási korlátozást. Olaszországban az 7400 volt, nálunk 300. Olaszországot emellett a tesztek számának és a lélegeztetőgépek tekintetében is felkészületlenül érte a járvány, míg mi – ha megállítani nem is – lassítani tudjuk a szigorú intézkedésekkel a vírust már annak kezdeti szakaszán.

A régióban vannak nálunk is elővigyázatosabb országok: Szlovákiát gyakran hozzuk példának, mert ők már a vírus megjelenése után azonnal teljes határzárat és iskolabezárást rendeltek el, kötelezővé tették a maszkok használatát, a frissen alakult kormány pedig továbbvitte elődje szigorú politikáját, és az utóbbi napokban annyi tesztet végeznek naponta, mint Magyarországon összesen. Szlovákiában tehát jó eséllyel meg lehet fékezni, hogy az olaszországihoz hasonló helyzet alakuljon ki.

Mi sem vagyunk sokkal lemaradva, akárcsak a legtöbb régiós ország (a román szabályozás is szigorú), így bár a tömeges terjedést szinte biztosan nem kerülhetjük el, de sokkal jobb esélyekkel indulunk, mint ahogy az olaszok indultak.

Címlapkép: Getty Images