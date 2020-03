Tisztifőorvos: a tesztelés nem befolyásolja a járvány terjedését, a negatív teszt sem garancia semmire

A mai napon újabb két elhunyt személyt jelentettek, ők mindketten 90 évnél idősebbek voltak - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos. Továbbra is a csoportos megbetegedések időszakában vagyunk, az egész ország területéről jönnek betegek. Gócpontokat viszont nem sikerült beazonosítani.

A kijárási korlátozások szerinte meghozzák a hozzájuk fűzött reményt. Fontos, hogy ezek a korlátozások minden állampolgár részéről betartásra kell, hogy kerüljenek.

Magyarországon minden nap újabb fertőzésről számolnak be, ez természetes, de csak akkor terjedhet a vírus, ha nem tartjuk be a szabályokat, például a másfél méteres "szociális távolságot". Ha ezt betartjuk, akkor nem fogjuk átadni a betegséget.

Ez fontos akkor is, ha muszáj elhagyni az otthonainkat. Most már a jog eszközeivel is be lehet tartatni a kijárási korlátozást.