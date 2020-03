Fájdalmas lehet a koronavírus Magyarországon: zuhanó gazdaság, elszálló hiány, duplázódó munkanélküliség

Az idén 4,2%-kal eshet vissza a magyar gazdaság, a költségvetési hiány a GDP 5%-a felett lehet, a munkanélküliségi ráta pedig megduplázódhat – vélik az Erste Bank elemzői. A hétfőn kiadott anyag címe tökéletesen foglalja össze az utóbbi hetek változásait: „A legrosszabb forgatókönyv válik realitássá”. A folyamatosan érkező elemzői véleményekből egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a gazdasági növekedést elfelejthetjük 2020-ban, ez pedig további károkat okoz majd a reálgazdaságban.

Szép lassan a legrosszabb lesz a legvalószínűbb

Az utóbbi napokban az Erste Bank elemzői módosították az eurózóna gazdaságára vonatkozó idei előrejelzésüket, már 3,5%-os visszaesést várnak a valutaövezetben. Most ezzel párhuzamosan felülvizsgálták a kelet-közép-európai régióra adott becsléseiket, így már a teljes régió esetében recesszióval számolnak 2020-ban – olvasható a hétfői elemzésben.

A korábban legrosszabbnak tartott forgatókönyv realitássá válik azzal, hogy a lezárások tartósak lesznek, és a gyárak leállása is tovább tarthat – hangzik az előrejelzés legfontosabb megállapítása.

Az utóbbi napokban megjelent adatok és hírek késztették arra az Erste szakembereit, hogy jelentősen rontsák a régióra adott előrejelzésüket, így most szerintük Kelet-Közép-Európa gazdasága 2020-ban 4,7%-kal esik vissza. A legfrissebb adatok azt mutatják a beszerzési menedzserindexeken keresztül, hogy Németországban és az eurózónában is jelentősen visszaesett az aktivitás, különösen a szolgáltató szektorban.

A vírus terjedésével egyre több ország hoz további korlátozó intézkedéseket, illetve hosszabbítja meg a korábbiakat. Emellett folyamatosan hallani olyan híreket, hogy a gyárak leállása is tartósabb lesz a reméltnél, a Volkswagen például csak nyárra várja a piac visszaállását a korábbi szintre – indokolják pesszimizmusukat az elemzők. További borús hír, hogy néhány országban már megindult a munkanélküliség emelkedése, az Egyesült Államokban egyetlen hét alatt 3,3 millió ember folyamodott például munkanélküli segélyért, amire korábban sosem volt példa.

A jelenlegi válság széles, egyre több szektorra terjedhet ki az elemzők szerint. A szolgáltató iparágak másfél hónapos leállása például szinte teljesen befagyaszthatja a fogyasztást ezeken a területeken, ezért a gazdasági visszaesés nagyobb lehet a turizmusra épülő országokban, mint Horvátország és Szlovénia.

Magyarország kapcsán megjegyzik, hogy a külső kereslet visszaesése a kis nyitott gazdaságokat érintheti, jórészt ez magyarázhatja a magyar GDP 4,2%-os visszaesését, illetve a cseh 6,7%-os és a szlovák 5%-os zsugorodást.

A válság lefolyásának alakja (V, U vagy L) nem csak attól függ majd, hogyan tudják az egyes országokban kordában tartani a járványt, hanem attól is, hogyan tudják a hazai és a globális téren megvédeni az üzleti struktúrákat, a munkahelyeket, helyreállítani a külső és belső keresletet a válság után – emelik ki a szakértők.

Az elemzők azt is hangsúlyozzák, hogy a válságra adott eddigi válaszok körében többségben voltak a rugalmasabb munkaerő rövidítésére és az átmeneti adókönnyítésre vonatkozó lépések a régióban. Ezek ugyan tompíthatják a negatív hatásokat a munkaerőpiacon, de így is minden országban emelkedni fog várhatóan a munkanélküliségi ráta. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően pedig a költségvetési hiány is elszállhat az érintett országokban részben a gazdaság visszaesése miatt keletkező kevesebb adóbevételnek, részben pedig a magasabb kiadásoknak köszönhetően.

Mit jelenthet mindez Magyarország számára?

Ahogy már említettük, a fentiek következtében az Erste 4,2%-os gazdasági visszaeséssel számol Magyarországon 2020-ban, majd ezt 2021-ben 4,6%-os visszapattanás követheti. Ez egyelőre kifejezetten pesszimistának számít a piacon, már ami az idei növekedést illeti, de a többi elemzőnél is azt látjuk, hogy folyamatosan rontják előrejelzéseiket.

Az mindenesetre egyre valószínűbb, hogy a gazdasági növekedést az idei évre elfelejthetjük, ma már nem arról van szó, mennyire lassul a gazdaság, hanem arról, hogy nagy lesz a visszaesés vagy mérsékeltebb.

Épp a múlt héten jelent meg a Moody’s friss elemzése is, a hitelminősítő szakemberei alapesetben stagnálást várnak, ami még mindig inkább optimistának tűnik, de náluk a legjobb forgatókönyv is csak 1,5%-os növekedéssel számol.

Az Erste Bank szerint a gazdaság visszaesésével párhuzamosan a tavalyi 3,4%-ról majdnem megduplázódik a munkanélküliségi ráta, az idén 6,6% lehet. Azonban ezzel sem lógunk majd ki a sorból, hiszen Romániában és Szerbiában a 10%-ot is meghaladhatja az állástalanok aránya és Horvátországban is közel lehet ehhez a lélektani határhoz. A magyarnál alacsonyabb pedig csak a cseh 3%-os munkanélküliség lehet az év végén a régióban.

A bank elemzői szerint a gazdasági visszaesés és a kormányzati élénkítés következtében az eredetileg tervezett 1% helyett 5,2% lehet a költségvetési hiány a GDP arányában. Sőt, még jövőre is közel 3 százalékos deficittel számolnak a visszapattanó gazdaság mellett is. Ennek köszönhetően pedig az államadósság a GDP arányában 72,7%-ra emelkedhet a tavalyi 66,4%-ról (előzetes adat), és még 2021-ben is 66,6% lehet, vagyis nem éri majd el a 2019-es mélypontot.

Címlapkép: Getty Images