Hamar megdőlhet a múlt heti brutális csúcs az amerikai munkanélküliségben

Múlt csütörtökön sokakat megdöbbentett, hogy egyetlen hét alatt 3,3 millió friss munkanélkülit regisztráltak az Egyesült Államokban. A korábban elképzelhetetlennek hitt rekord azonban lehet, hogy nem lesz hosszúéletű, a Reuters cikke szerint tömegesen fordulnak segélyért az amerikaiak, a hivatalok alig győzik feldolgozni a kérelmeket.

Egészen megdöbbentő számok jelentek meg a múlt héten: egészen rövid idő alatt 3,3 millió amerikai folyamodott munkanélküli segélyért a koronavírus miatti gazdasági leállás közepette. A szám azért szürreális, mert korábban 2008-2009-ben sem ment 800 ezer fölé a heti kérelmek száma, vagyis brutális új rekord született.

A Reuters kedden készült felmérése szerint azonban nem sokáig áll majd fenn ez a rekord, a múlt héten további 3,5 millió munkanélkülit regisztrálhattak a tengerentúlon, de van olyan szakember, aki 5 millió feletti értéket vár. Az Fxstreet szerint egy másik konszenzusban 3 milliós a várakozás a csütörtök délutáni közlés előtt.

A hírügynökség cikke szerint a további növekedéshez az is hozzájárulhat, hogy több államban csak most regisztrálhatják a korábban benyújtott kérelmek egy részét, a tömeges igénylések miatt ugyanis „el vannak havazva” a hivatalok.

A további munkanélküliséghez hozzájárulhat az is, hogy a múlt héten elfogadott 2000 milliárd dolláros gazdasági csomag megkönnyíti az emberek számára, hogy ellátásért folyamodjanak, többek között a magánvállalkozók is egyszerűbben jelenthetik be magukat munkanélkülinek.