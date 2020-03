IMF: Ha valaha szükség volt bevetni a biztonsági tartalékokat, akkor az most van!

A Nemzetközi Valutaalap véleménye egészen sarkos, mint azt az elemzésben írják, "az egész Európát érintő gazdasági recesszió finom kifejezés arra, ami ránk vár." Egyértelmű és azonnali hatásként kiemelik, hogy a legtöbb országban zárlat alatt lévő, "nem-létfontosságú" szolgáltatások piaca a nagyobb európai gazdaságokban a teljes GDP-nek akár az egyharmadát is kitehetik, azaz addig, amíg a szolgáltatások nem elérhetőek, akkor havi szinten hozzávetőlegesen a GDP 3 százaléka is odaveszhet az adott nemzetgazdaságban;

Az IMF anyagában felhívják arra is a figyelmet, hogy ugyan az öreg kontinensen világviszonylatban is fejlettnek mondhatóak a szociális hálók, és alapvetően szinte minden országban gazdasági stabilitásról is beszélhetünk, ugyanakkor további intézkedések nélkül súlyos problémák várnak a tagországokra. Mint azt az IMF kiemeli, az európai országoknak agresszív, merész és átfogó választ kell adniuk a felmerült válsághelyzetre. Mint azt javasolják,

"ha valaha szükség volt bevetni a biztonsági tartalékokat, akkor az most van!"

A gazdasági hatások - és a védelmi intézkedések - mélysége persze számos tényezőtől függ, de az IMF szakértői szerint alapvetően attól függ, hogy az adott ország a "fejlett európai gazdaságok", a „fejlődő európai gazdaságok, akik nem tagjai az eurózónának”, illetve a "fejlődő gazdaságok, akik nem EU tagállamok" közé sorolható-e. Arról, hogy az egyes csoportokba konkrétan melyik országok tartoznak, illetve ezekben milyen intézkedésekre lenne szükség, olvasd el az IMF elemzését, vagy a Pénzcentrum cikkét.

