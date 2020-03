Még meg sem száradt a tinta, máris újabb gigacsomagot sürget Trump

Az elnök szerint a kongresszusnak minél előbb el kellene fogadnia azt a 2000 milliárd dolláros fejlesztési tervet, melynek keretében utakat, hidakat és más létesítményeket újítanának fel. Trump szerint a jelenleg a ház előtt lévő törvénycsomag keretében kellene megszavazni ezeket a lépéseket is a koronavírus-járványra adott válaszok negyedik fejezeteként.

Trump kedden arról írt a Twitteren, hogy a jelenlegi nulla kamat mellett jó lehetőség adódik, hogy több évtizedek infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó törvényt fogadjanak el. Szerinte a 2000 milliárd dolláros program az amerikai munkahelyeket támogatná és a gazdaság talpra állítását segítené elő.

With interest rates for the United States being at ZERO, this is the time to do our decades long awaited Infrastructure Bill. It should be VERY BIG & BOLD, Two Trillion Dollars, and be focused solely on jobs and rebuilding the once great infrastructure of our Country! Phase 4