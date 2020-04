A koronavírus azonnal éreztette hatását a magyar autópiacon - Ezek most a legkelendőbb márkák

Márciusban 11 478 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 14,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábba - közölte a Carinfo.hu a DataHouse adatai alapján. Ezeket a számokat látva kijelenthetjük, a koronavírus már múlt hónapban keményen éreztette hatását a magyar autópiacon. Az iparági szereplők szerint a helyzet ráadásul jelentősen romolhat a következő hónapokban.

Jelentős visszaesés volt tapasztalható a magyar autópiacon, márciusban 11 478 új autót helyeztek forgalomba, amely 14,3 százalékos csökkenést jelentett 2019 azonos időszakához képest. Az új autók piacának zsugorodásában meghatározó szerepet játszott a koronavírus európai megjelenése és gyors terjedése, amely láthatóan távol tartotta a vásárlókat az autókerekedésektől Magyarországon is.

A zsugorodó hazai autópiacon a legtöbb autót a Suzuki adta el, szám szerint 1282 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 11,1 százalék volt. A lista második helyén a Skoda állt 1273 darab eladott új személyautóval és 11,09 százalékot meghaladó piaci részesedéssel, őket követte a Dacia, a Toyota és a Volkswagen.

A legnépszerűbb kategória a globális trendeknek megfelelően nálunk is az SUV, nagyjából minden harmadik autó (33%) SUV volt az eladott új autók között az év harmadik hónapjában. A lista második helyét az alsó-középkategória foglalta el, míg a harmadik helyet az egyterűek szegmense, amely nagyon sokat erősödött tavaly márciushoz képest. A jelenség hátterében nyilván az húzódik meg, hogy rengetegen élnek az állami támogatással és vesznek részt a nagycsaládosok autóvásárlási programjában.

A Carinfo adatai szerint márciusban 2083 darab új kishaszongépjárművet adtak el, amely 6,8 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A kishaszongépjármű márkák közül a legtöbbet, 681 darabot a Fordból adták el a magyar piacon, a márka piaci részesedése közel 33 százalék volt.

A mostani statisztikákkal kapcsolatban érdemes elmondani, hogy érdemi javulás a közeljövőben biztosan nem várható, az iparági szereplők a magyar autópiac tovább zsugorodására számítanak.

A koronavírus-járvány dermesztő hatást gyakorol az európai autóiparra és-kereskedelemre

– jelentette ki nemrég Gablini Gábor.

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke szerint az Európai Bizottságnak át kellene gondolnia a 2020-ra tervezett károsanyag-kibocsátási büntetések elhalasztását. ez némi levegőhöz juttatná a gyártókat, a kereskedőket és a vevőket. Hozzátette, ellenkező esetben még kaotikusabbá válhat az autópiac: nem tudni ugyanis, mely autógyártóra miként hat a szigorítás és a járvány. Példaként kiemelte, hogy a legfertőzöttebbnek számító Olaszországban a gyártás és a forgalmazás teljesen leállt.

ÁGAZATI SZAKÉRTŐK SZERINT A SZALONOK MAGYARORSZÁGON IS BEZÁRHATNAK.

Fojt Attila, a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének (MGOE) elnöke is nagyon borúlátó: a forintgyengülés 6-8 százalékot dob a behozott használtautók árán. A beszerzés se egyszerű, hisz szinte az összes európai ország szigorú határellenőrzést vezetett be.

MINDEZEK ALAPJÁN ELMONDHATÓ, A JÁRVÁNY 3-4 HÓNAPOS ELHÚZÓDÁSA MÁR DRÁMAI HATÁSSAL JÁRNA AZ ÁGAZATRA.

Komoly nehézséget jelent az is, hogy idéntől érvényes EU-szabályok szerint az új autók kilométerenként legfeljebb 95 gramm szén-dioxidot bocsáthatnak ki. Efölött minden gramm 90 euróba kerül. Ez akár ezer euróval is növelheti a gépkocsi árát. Azok a gyárak, amelyek belátták, nem képesek e szintre csökkenteni a kibocsátást, a büntetést eleve beszámítják az árba. De a kapcsolódó fejlesztések is drágítják a terméket. A nagy gyártók igyekeznek megszabadulni azoktól a 2020-tól már csak büntetéssel értékesíthető készleteiktől. Ráadásul a szigorítás miatt a választék is jelentősen szűkül. Csak az uniós előírások legalább 10 százalékos drágulást hoznak.

Címlapkép forrása: Alessandro Della Bella/Bloomberg via Getty Images