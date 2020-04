Itt a bizonyíték: óriásit ütött a magyar iparon a koronavírus

In English

Márciusban a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) történelmi mélypontjára, 29,1 pontra esett. A felmérés eredménye azt mutatja, hogy a koronavírus-járvány hatalmas sokkot jelent a magyar iparnak.

A magyar konjunktúramutató még a 2008-as válság során is éppen csak benézett 40 pont alá, 30 alatt még sosem járt. Az ipart érő hatás sokkszerűségére jellemző, hogy a felmérésben vizsgált részindexek közül hat esetben az esés mértéke meghaladta a 20 százalékpontot.(A bmi esetében 50 pont jelenti a növekedés-visszaesés határvonalát.)

A hazai bmi az utóbbi években szinte folyamatosan az eurózóna hasonló mutatója felett járt, és bár márciusban a valutaövezet indexe is nagyot esett (44,8), a magyar feldolgozóipari konjunktúrában sokkal nagyobb a szakadás, így mélyen az európai alá került.

A koronavírus-járvány a feldolgozóipart két oldalról is sújtja: egyrészt a Kínából induló világjárvány az ellátási láncok szétszakadásával járt, így az alapanyagellátás akadozni kezdett vagy több esetben teljesen megszűnt. A kínálati sokkot növelhette a munkaerőellátás bizonytalanabbá válása is. Emellé kapott a szektor egy nagy keresleti sokkot is, a feldolgozóipar termékei iránti érdeklődés drasztikusan visszaesett.

Ezek hatására több magyarországi gyár teljesen leállt, többek között a három nagy járműipari üzemünk és egy sor jelentős beszállító.

A bmi főbb részindexei közül a termelési mennyiség és az új rendelések mutatója is történelmi mélypontjára süllyedt. Bár a hazai felmérés jóval volatilisebb eredményeket produkál hónapról hónapra, mint a nagy gazdaságokban, a drámai mértékű zuhanás alapján egyértelműnek látszik, hogy az ipari termelés volumene márciusban óriásit esett.

A magyar gazdaság növekedési kilátásai egyre borúsabbak. Bár a Magyar Nemzeti Bank a múlt héten még előállt egy 2-3%-os GDP-bővülési prognózissal, de az elemzők inkább csak azon vitatkoznak, hogy mély, vagy nagyon mély lesz-e az idei recesszió.

