Koronavírus: korai volt az öröm, elkeserítők a legfrissebb adatok

Az utóbbi néhány napon megtorpant a koronavírus terjedésének üteme gyorulása a világban, ezért lehetett abban bízni, hogy fokozatosan a lassuló fázisába ér a járvány. A tegnapi egységes adatok azonban újra más képet sugallnak.

Összkép

Tegnapig 857 ezer megbetegedést regisztráltak a világban, ami 75 ezer új esetet jelent. 70 ezer felett sosem járt a napi fertőzési szám, a friss adat újból gyorsulást mutat. A koronavírusban elhunytak száma szintén kerek számokat lépett át: a kirobbanás óta több mint 42 ezren estek áldozatul, tegnap 4524-en. 4000 felett sosem járt ez az adat.

A klasszikus gócok

Kínában már hetek óta nagyon kevés új beteget jelentenek, ők is inkább már külföldről érkezők. Dél-Korea a járvány legegyértelműbb sikersztorija, a nagyon gyors növekedést tudták megfogni imponáló határozottsággal. Irán adatai mérsékelt gyorsulás mutatnak, de mivel valószínűleg ez a világ leginkább "aluljelentett" országa, ezt óvatosan kell kezelni. Olaszországban hétfő után tegnap is 4000 körül volt az új megbetegedések száma, ezzel most már tartósan kimozdul a korábbi 5-6000-es régióból, ami a lassulás első jele lehet.

Európa nagy országai

Sajnos Olaszországon kívül egyik nagy EU-tagnál sem látunk meggyőző trendet. A tegnapi francia esetszám kifejezetten nagy megugrást mutat, a német és a spanyol adatok pedig inkább még mindig beleférnek egy emelkedő trendcsatornába.

Kisebb gócok

Több olyan országot találunk, ahol már viszonylag magas esetszám mellett indult gyorsulásnak a járvány terjedése. Belgium és Hollandia mintha ezen a csoporton belül biztatóbban állna, a török és brit pálya viszont figyelmeztető.

Az új góc: az Egyesült Államok

190 ezerhez közelít az USA megerősített betegeinek a száma, ezzel már messze a legtöbb fertőzöttet itt tartanak számon a világon. (Hogy milyen gyorsan változik a világ: Kínát már az olaszok és spanyolok is megelőzték, és a héten Németország is meg fogja.) A napi esetszám 5 napon keresztül 20 ezer körül ingadozott, de tegnap 26 ezer fölé ugrott, jelezve, hogy a járvány továbbra is gyorsulva terjed a világ legnagyobb gazdaságában.

Címlapkép: Getty Images