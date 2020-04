Operatív törzs: minden egyes településen ott lehet a koronavírus

A betegek 80%-a nem észlel magán tüneteket, de fertőzni képes. Így aki jó egészségi állapotban van, az is tartsa be a szabályokat, mert ismeretlenül is tovább adhatja a vírus. Az 525 főnél máshogy néz ki az arány, mert ők már azért jelentkeztek, mert tüneteket éreztek.

Náluk az arányok másuk: 25%-uk tünetmentes, 35%-uk enyhe tüneteket mutatott, és 17 fő, 5%-a lélegeztetőgépen van, 6% egyéb intenzív ellátásra szorul.

De 40-en már gyógyultan távoztak.