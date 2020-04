Többen halhattak meg Olaszországban a koronavírustól, mint azt hivatalosan közölték

Bár a ma közölt olasz koronavírus miatti halálozási szám az elmúlt hat napban a legalacsonyabb érték volt, az új megbetegedések száma újra megugrott, a kormány pedig április 13-ig meghosszabbította a karantént. Egyes tanulmányok szerint több az olasz koronavírusos beteg, mint amiről számot adnak – írja a Reuters.

A hivatalos adatok szerint az elmúlt 24 órában 727 ember halt meg koronavírusban Olaszországban, ami alacsonyabb, mint az elmúlt napok adata, de az új megbetegedések megint emelkedtek. Erről bővebben itt írtunk:

Egyes tanulmányok szerint azonban a hivatalosan közölt adatok nem a valóságot mutatják, ugyanis sokkal többen halhattak meg a vírusban. az InTwig kutatóintézet adatai szerint Bergamóban és annak közelében mintegy 4500 ember halhatott meg, szemben a hivatalos szervek által közölt 2060-nal.

Szerintük sok idős ember otthonában hunyt el, és mivel ők sosem jutottak el a kórházig, sosem tesztelték őket, így nem is számították be őket a statisztikába. Az adatokat egyébként helyi orvosoktól gyűjtötték és a Bergamói Egyetem egyik professzora is ellenőrizte.

A nemzeti statisztikai hivatal, az ISTAT adatai szerint az észak-olaszországi halálozások száma március első három hetében duplája volt annak, amit 2015 és 2019 között ugyanezen időszakban mértek. Csak Bergamóban a halálozások több mint megnégyszereződtek, de más lombardiai városokban is kétszeres-háromszoros növekedést tapasztalni.

