Trump nagy igyekezetében lábon lőheti az autógyártókat - Miközben ketté szakítja az autópiacot

Donald Trump amerikai elnök kormányzata jelentősen enyhíti a gépkocsik károsanyag-kibocsátásának az előző kormány által előírt korlátozását - jelentette be Elaine Chao szövetségi közlekedési miniszter kedden. A döntés rövidtávon segítheti az amerikai autógyártókat, hosszabb távon viszont súlyos problémákhoz vezethet.

Az új szabályozás értelmében az autógyáraknak 2026-ig évente 1,5 százalékkal kell növelniük új autóállományaik üzemanyag-hatékonyságát. Az Obama-kormányzat normája szerint a gyártóknak ugyanezen időszakra évi 5 százalékkal kellett volna hatékonyabbá tenniük a gépkocsik károsanyag-kibocsátását.

Elaine Chao miniszter a döntés bejelentésekor azt hangoztatta, hogy az új rendelkezéssel mind az autógyártók, mind az új autót vásárolni szándékozó amerikaiak jól járnak. Az autógyárak - a kormányzat számításai szerint - mintegy 100 milliárd dollárt takaríthatnak meg, elemzők pedig arra számítanak, hogy csökken majd az új gépkocsik ára.

Demokrata politikusok és környezetvédő szervezetek bírálták a döntést, arra figyelmeztetve, hogy megugrik majd az üvegházhatást kiváltó káros anyagok, azaz a kipufogógázok kibocsátása. Aggodalmainak adott hangot Nancy Pelosi demokrata párti házelnök is. Mint újságíróknak kifejtette: a kormányzat döntése árt a köz egészségének, és veszélybe sodorja az amerikai gazdasági biztonságot is.

A kormányzat üzemanyagnormákra vonatkozó tudományellenes döntése nyomán óriási mennyiségű szennyező anyag jut a levegőbe, és pont a lehető legrosszabbkor

- fogalmazott Pelosi, utalva az új típusú koronavírus járványára is.

A miniszter bejelentését követő első kommentárok azt jósolják, hogy egyes tagállamok bírósági úton támadják meg a döntést. Tavaly nyáron, amikor a Trump-adminisztráció megkezdte a környezetvédelmi intézkedések korlátozásainak enyhítését, Kalifornia vezetői titokban megegyeztek négy nagy autógyártó céggel (BMW, Ford, Honda, Volkswagen) arról, hogy a gyártók önként vállalják a jelenlegi kibocsátási normák fenntartását. Ehhez az egyezséghez akkor 12 másik tagállam is csatlakozott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyáltalán nem egyértelmű, hogy az európai és ázsiai riválisaival szemben eleve versenyképességi problémákkal küzdő tengerentúli autóipar számára hosszabb távon előnyös lesz az enyhítés.



Sőt, tengerentúli kommentárok annak kockázatára is felhívták a figyelmet, hogy az intézkedés hosszabb távon a szándékokkal éppen ellentétes hatást válthat ki, miután nagyobb központi kényszerítő erő hiányában nehezen ledolgozható hátrányba hozhatja a helyi iparágat az európai és ázsiai gyártókkal szemben.



A visszakozással ugyanis az Egyesült Államok egyúttal arról a lehetőségről is lemond, amelyet a szigorú szabványok bevezetése és teljesítése jelenthetne az országnak. A magasabb üzemanyag-hatékonysági előírásokkal ugyanis az USA kitörhetne hagyományos követő szerepéből a globális energiahatékonyság-növelési trendben, annak egyik vezető erejévé válva. A szigorúbb standardok vélhetően újabb lökést adhattak volna az autóipari innovációnak, például az elektromos autók fejlesztésének is, egy újabb piacon javítva az amerikai pozíciókat.



Más vélemények szerint az intézkedés két külön piacra oszthatja a tengerentúli autópiacot: egy, az üzemanyag-gazdaságosságot szabályozó, valamint egy magasabb fogyasztású modelleket kínáló egységre. A trendek már ma is a piac több irányú fejlődését mutatják, elég ha az elektromos autók, valamint a pickupok, SUV-ok és egyéb benzinfalók egyidejű terjedésére gondolunk. A megosztottság pedig akár térben is megjelenhet a Washington-Kalifornia szembenállásból eredően, amelynek eredményeképpen a parti államokban a tisztább, a középső területeken pedig a szennyezőbb autók koncentrálódnának.



Lényeges arról is beszélni, hogy a standard lazítása várhatóan nem csak az autógyártókra lesz jelentős hatással. A megengedőbb elvárások hatására nem csak a szektor, de az ország energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása is emelkedhet. Az üzemanyagköltségek nagyobbak lehetnek, ahogyan a nagyobb légszennyezettség miatt az egészségügyi és környezetvédelmi kiadások is meghaladhatják a szigorúbb szabályok esetén várhatóakat. A visszalépés az autóipar beruházási és munkahelyteremtési aktivitását is visszafoghatja.



Ahogy ki kell emelni azt is, hogy a szigorúbb szabályok jelentősen mérsékelhették volna az amerikai gazdaság olajfogyasztását, korábbi számítások szerint 2030-ra a megtakarítás mértéke meghaladhatta volna a napi 3 millió hordót. Emellett több százezer új munkahely létrejöttét eredményezhette volna a szigorú előírások megtartása, a globális szén-dioxid-kibocsátást pedig annyival foghatta volna vissza 2030-ra, ami megfelel 140 széntüzelésű erőmű egész évi emissziójának. A szigorúbb előírások jelentősen mérsékelhették volna a fogyasztói költségeket is, egy korábbi tanulmány szerint ennek összege 2030-ban elérhette volna a 140 milliárd dollárt.