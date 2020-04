Operatív törzs: egyes településeken szigorúbb intézkedések jöhetnek

A hazai védőeszközök gyártásának növelését is tervezzük, sőt, ez jelenleg is folyamatban van - mondta Lakatos Tibor. A Büntetésvégrehajtás intézményei szájmaszkokat is gyártanak, ezen kívül új gépeket állítanak be ezek gyártására, majd hamarosan többszörös felhasználhatóságú maszkokat is gyártanak.

Müller Cecília elmondta: befolyásolja az immunrendszerünk sérülékenységét a genetikai állományunk, de konkrétumokat még nem tudni, hogy milyen korrelációban áll ez a koronavírussal. Jelenleg ezt a kérdést számos kutató vizsgálja a világon.

A tisztifőorvos elmondta: a vírus örökitőanyagán alapuló vizsgálat a legpontosabb, ezt a vizsgálatot a WHO ajánlása alapján úgy végzik, hogy egy vizsgálat után még egy megerősítő vizsgálatot végeznek.