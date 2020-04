Orbán Viktor videón jelentkezett be: a koronavírus java csak most jön

A koronavírus elleni gyógyszerek fejlesztésének lehetőségeiről és a betegség tüneteit enyhítő készítmények rendelkezésre állásáról egyeztetett csütörtöki videókonferenciáján Orbán Viktor neves hazai szakemberekkel.

A járvány hosszú lesz és a java csak most következik, vakcina az nincsen, hacsak most Önök meg nem lepnek engem most valami bejelentéssel.

Azt kell hinnem, hogy még egy ideig nem is lesz - szólt a professzorokhoz az Innovációs és Technológiai Minisztériumból indított videókonferencián Orbán Viktor.

Ugyanakkor nem csak vakcinára kell gondolnunk, hanem szükségünk van minden gyógyszerre, amelyek enyhítik a betegek tüneteit. Ha a betegség tömegessé válik, akkor az igény jelentősen megnő azon gyógyszerek iránt, amelyek enyhítik a betegség tüneteit - magyarázta a korámnyfő, aki úgy tudja, hogy több gyógyszernek a tesztelése is zajlik Magyarországon.

Azt is megosztotta a beszélgetésen résztvevőkkel, hogy az operatív törzsben azon is dolgoznak, hogy a következő hetekben felhalmozzanak elegendő gyógyszert, ami a tömeges fertőzések időszakában az emberek rendelkezésére tudnak bocsátani.

A videó alapján a következő szakemberek vettek részt a beszélgetésben:

Bogsch Erik, a Richter Gedeon elnöke.

Závodszky Péter, Széchenyi-díjas magyar biofizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Lacza Zsombor, Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, PhD, az MTA doktora, a Testnevelés Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Keserű György, gyógyszerkutató, egyetemi tanár, MTA Természettudományi Kutatóközpont.

Kacskovics Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékének vezetője, egyetemi tanár, az egyetem Természettudományi Karának dékánja. A hazai kutatóintézetekből álló konzorciumot ő vezeti, korábban interjút is készített vele a Portfolio.

Szilvássy Zoltán, Debreceni Egyetem rektora.

Miért tartották az eseményt?

Az ITM közleményben jelezte, hogy miért is ültek ma össze a kutatók, szakemberek az online térben a kormányfővel és Palkovics László innovációs miniszterrel.

"Több mint 2,3 milliárd forintos támogatással egy tucatnyi, a koronavírussal szembeni egészségügyi védekezést hazai szaktudásra és kapacitásokra alapozva megerősítő kutatás-fejlesztési projekt zajlik Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök részvételével a fejlesztések előrehaladását, várható eredményeit tekintették át a kutatócsoportok vezetői, képviselői egy mai videókonferencián" - közölte a tárca.

Miről is van szó?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával a Koronavírus Kutató Akciócsoport több, párhuzamos alap- és alkalmazott kutatási projektet vezet. A cél a kórokozó jobb megismerése, a fertőzési mechanizmusok vizsgálata, a lehetséges megelőző lépések felderítése, hatékony gyógyszer, gyógymódok, terápiás szerek, eszközök kifejlesztése. A projektek különböző előkészítettségi fázisban vannak, de több esetében már a végrehajtás zajlik. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezeket az ügyeket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére benyújtott egyedi támogatási igényekként, sürgősséggel kezeli - írja a minisztérium.

Mint ismert, egyetemi, kutatóintézeti és vállalati szereplők bevonásával konzorcium alakult a koronavírus elleni terápiás szer kifejlesztésére. A konzorcium tagjainak közreműködésével a Richter Gedeon Nyrt. a vírust a beteg szervezetében semlegesítő, a vírusfertőzött sejteket elpusztító fúziós fehérjét állít elő.

A Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló kutatás célja a koronavírus magyarországi terjedésének matematikai modellezése, elemzése, prognózisok készítése.

A kutatás a járvány lassítása, az egészségügyi rendszer leterheltségének mérséklése érdekében támogatja a bizonyítékokon és számításokon alapuló döntéshozatalt. A szakemberek a pontos fertőzésterjedési modellezéshez a járvány kitörése előtti és utáni kapcsolati és utazási szokásokról gyűjtenek adatokat. A kutatást egy online kérdőív (elérhető itt: https://covid.sed.hu/) néhány percig tartó kitöltésével bárki segítheti, az első héten több mint 150 ezren szántak erre időt.

Az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat közreműködésével a koronavírus fertőzés kezelésére és akár megelőzésére szolgáló, nagy hatékonyságú gátlószer kifejlesztése indult meg. A szintén kidolgozás alatt álló hiperakut szérumterápia a gyógyultak vérében termelődő, vírust legyőző ellenanyagokat használja a megbetegedettek kezelésében.

További projektekben a fertőzés terjedését fékező, lassító készítmények, a kórházi ellátást támogató orvostechnikai eszközök kifejlesztése, a hazai gyártókapacitások bővítése van előkészületben.

„A megkezdett projektek alapján arra a megnyugtató következtetésre juthatunk, hogy a hazai szakemberek, intézmények és vállalatok készségei és reakcióideje alkalmassá teszik Magyarországot az eredményes egészségügyi védekezésre” – húzta alá Palkovics László.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavírus-kutatócsoportok munkájáról tájékozódik videokonferencia keretében a minisztérium épületében 2020. április 2-án. A megbeszélésen a kormányfő a hazai gyógyszergyártás és -raktározás fejlesztésének szükségességéről beszélt. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher