Koronavírus: új módszerrel szűrné a raktáraiban dolgozókat az Amazon

Felvette a kapcsolatot az Amazon két, koronavírusteszteket gyártó céggel, hogy a raktáraiban dolgozó munkavállalóikat a lehető leghatékonyabb módon szűrje - írja a Reuters . A vállalat célja egy olyan módszer kifejlesztése, amivel egyszerre több munkavállalóját is szűrheti.

Kapcsolatba lépett az Amazon két, koronavírus-teszteket gyártó céggel, hogy a raktáraiban dolgozó munkavállalóik körében a lehető legalacsonyabbra csökkentse a fertőzés kockázatát. Az Abbott Laboratories és a Thermo Fisher Scientific Inc. vezérigazgatói elmondták, hogy szívesen együttműködnének az Amazonnal.

Az Amazon jövő héttől az Egyesült Államokban és Európában található raktáraiban arcmaszkokat ad és lázméréseket vezet be a munkavállalók számára. Hosszabb távon azonban egy olyan szűrési módszert vezetne be, amivel egyszerre több munkavállalóját is szűrni tudja a cég. A módszerről további részleteket nem közölt, az amerikai raktáraiban dolgozók között azonban már 19 koronavírus-esetet regisztráltak.

Címlapkép forrása: Shutterstock