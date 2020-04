Olyan negatív spirálban van Magyarország, amiből a születésszám-robbanás sem tudja kihozni

Ha nem sikerül elmozdulni a mostani termékenységi szintről, és a jelenlegi reprodukciós deficit tartóssá válna, akkor a szülői és a gyermeknemzedékek egyensúlytalansága egy olyan negatív spirált indítana el, amelyben egyre csökkenő létszámú szülőképes korú nő egyre kevesebb gyermeket hozna világra, és ez a népesség lélekszámának gyorsuló ütemű csökkenésével járna együtt - állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, demográfiai tanulmánya. Jelenleg 1,5-ös szinten áll a termékenység, és még a 2,1-es ráta elérése is azt eredményezné, hogy a jelenlegi halandósági viszonyok és várható élettartam mellett, a népességszám természetes fogyásának ütemét csak mérsékelni tudnánk, de megállítani nem lehetne.

A második világháborút követően Európában hazánkban csökkent először a reprodukciós szint alá a termékenység, már az 1950-es évek végén.

Az 1960-as évek elején tapasztalt 1,79 értékű teljes termékenységi arányszám (TTA) nemcsak a korábban valaha mért legalacsonyabb értéknek számított, hanem mintegy 20%-kal maradt el a háború idején jellemző 2,20 fölötti reprodukciós szinttől. Az 1960-as évek első felének születési-termékenységi "mélyhulláma" az 1950-es évek közepén kialakult "baby boom" negatív tükörképe, következménye volt, amit a néhány évig érvényben levő szigorú abortusztilalom, majd az ezt követő teljes liberalizáció okozott.

A "Ratkó-szülők" nagy létszámú gyermekei húsz évvel később léptek házasodási korba és vállalták fiatalon gyermekeiket, egy újabb születési hullámot eredményezve az 1970-es évek közepén. A termékenység egy rövid ideig ismét a reprodukciós szint fölé emelkedett, az ezt követő évtizedekben viszont egészén napjainkig már egyszer sem tudta elérni azt.

Ez a nagykép, amely alapján meg meglepő, hogy Magyarországon a születésszám negatív hatást gyakorol a népességszámra. Az átlagos gyermekszámot nézve az 1965-ben született nők meglehetősen magas, száz nőre számított 192 gyermekkel fejezték be termékeny életciklusukat, a náluk tíz évvel fiatalabb, 1975-ben született nemzedék pedig 166 gyermeket hozott világra 43 éves életkoráig. Az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a 40-es éveik elején járó nők szülésgyakorisága, ennek ellenére esélytelennek látszik, hogy átlagos gyermekszámuk elérné vagy akárcsak megközelítené az idősebb nemzedékét.

Az 1985-ös születési évjáratnak átlagosan alig több mint 1 gyermeke született 33 éves koráig, száz nőre számítva 107 gyermek, a náluk tíz vagy húsz évvel idősebb nemzedékeknek viszont még 135, illetve 178 gyermekük volt azonos életkorig.

A születések számát alapvetően a termékenység szintje és a szülőképes korú nők létszáma határozza meg: hosszú időszakon keresztül a termékenység szintje volt a domináns tényező, mivel a TTA értéke és a születések száma azonos irányban és közel hasonló mértékben változott. "Az utóbbi években azonban egyre nagyobb szerep jut a szülőképes korú nők létszám-változásának a születésszám alakításában" - állapítja meg a hivatal elemzése. Ennek oka a 15–49 éves nők létszámának tartós csökkenése.

Az összlétszám csökkenése mellett elsősorban azon női korcsoportok száma esett vissza, akiknek a születésszám szempontjából meghatározó a szerepe. A termékenység szintje és a születések száma 2011-ben érte el történelmi minimumát 1,23 TTA-értékkel és 88 ezres születésszámmal. Ezt követően viszont a termékenységben egy látványos és jelentős emelkedés történt, aminek eredményeként 2016-ra a TTA értéke 1,49-ra nőtt és az ezt követő két évben lényegében ezen a szinten maradt. Összességében 2011 és 2018 között a termékenység mintegy 21%-kal emelkedett, miközben a születések száma ugyanezen időszak alatt mindössze 2%-kal nőtt. 2017-ben és 2018-ban változatlan termékenység mellett csökkent a születések száma. (Kevesebb potenciális anya azonos termékenységi szint mellett is kevesebb gyermeket hoz világra, sőt az is előfordulhat, hogy mérsékelten növekvő termékenységi szint mellett is csökken a születések száma az anyák létszámának visszaesése miatt.)

Az elkövetkező időben folytatódik a szülőképes korú nők létszámának visszaesése

- állapítja meg a KSH. A születésszám hosszan tartó csökkenő irányzata miatt egyre kisebb létszámú nemzedékek lépnek szülőképes korba, illetve haladnak át a reproduktív életkor egyes szakaszain.

Az 1970-es években született nagy létszámú női generációk jelenleg a 40-es éveikben járnak, lassan elhagyják szülőképes korukat. Bár termékenységük csaknem kétszeresére emelkedett az elmúlt tíz évben, a születésszám alakulása szempontjából nem játszanak számottevő szerepet. Az 1980-as években született és jelenleg 30-as éveikben járó nők termékenysége meghatározó jelentőségű a születésszám alakulásában, jelenleg az összes születés csaknem fele tőlük származik, létszámuk viszont 19%-kal kevesebb, mint az előző nemzedéké.

Az 1990-es években született, jelenleg a 20-as éveikben járó nők termékenysége a 2011. évi mélypontot követően emelkedő irányzatú, és az összes születésszámban is fontos a szerepük, mintegy 40%-os aránnyal. Létszámuk viszont 9%-kal elmarad a náluk tíz évvel idősebb generációétól.

A jelenlegi tizenévesek az ezredfordulót követő évtizedben születtek, egy részük csak az elkövetkező években lép majd a szülőképes korba, termékenységük emelkedő, de az összes születésszámhoz csak 5-6%-kal járulnak hozzá.

A 2010-es években született gyermeknemzedékekkel együtt ők képviselik az elkövetkező időszakok potenciális anyáit, létszámuk viszont jóval kevesebb, mint a mostani húszas vagy harmincas éveikben járó nőké.

Jelenleg már megszülettek és ismert azon nemzedékek létszáma, akik az elkövetkező 15 évben szülőképes korba lépnek, (2019. január 1-jén a 0–14 éves gyermekek) és azoké is, akik elhagyják propagatív életszakaszukat. Ezek ismeretében viszonylag nagy pontossággal megbecsülhető a 15–49 éves nők létszámának alakulása az elkövetkező másfél évtizedben. (A becsléshez egyszerűsített koreltolásos módszert alkalmazott a KSH, a halálozások és a nemzetközi vándorlás figyelembevétele nélkül.) Ennek segítségével a 2019 és 2033 közötti időszakra évenként megállapítható a szülőképes korú nők összes száma és az egyes korcsoportok szerinti létszámának alakulása:

Az eredmények szerint a 15–49 éves nők összlétszáma 404 ezer fővel, 18,3%-kal csökken,

ezen beül, a legnagyobb mértékben a 40–49 éveseké esik vissza, mintegy 23%-kal,

a 30–39 éves és 20–29 éves nőké pedig 17,5, illetve 18,5%-kal lesz kevesebb.

A termékenységi szint függvényében mindez lényegesen befolyásolhatja a születések elkövetkező 15 évben várható számát. A mindenkori születésszámot egyre inkább az határozza meg, hogy a termékenység szintjének emelkedése milyen mértékben tudja ellensúlyozni a szülőképes korú nők életkor szerint is különböző mértékű csökkenő irányzatát. A KSH mindezek alapján megállapítja:

Változatlan termékenységi szint mellett is csökkenő születésszámmal kell számolni, egy esetlegesen visszaeső termékenység pedig a szülőképes korú nők csökkenő létszámával párosulva jelentősebb születésszám-csökkenéssel járna együtt.

A jelenlegi termékenységi szint (1,49) tartós fennmaradása esetén a születések száma közel 20%-kal, a 2018. évi 89,8 ezerről 72,3 ezerre csökkenne 2033-ra, a szülőképes korú nők közel hasonló mértékű visszaesése miatt.

A 2018. évi születésszám fenntartásához az egyre kisebb létszámú szülőképes korú nőknek a jelenleginél jóval több gyermeket kellene vállalniuk. A becslések szerint 2025-ig a termékenységnek mintegy 10%-kal (TTA: 1,63), 2033-ig pedig 24%-kal (TTA: 1,84) kellene emelkednie ahhoz, hogy a jelenlegi nem túl magas születésszám fennmaradjon, és hogy ellensúlyozni tudja a szülőképes korú nők létszámcsökkenését.

A tanulmány következtetése szerint ha nem sikerül elmozdulni a mostani termékenységi szintről, és a jelenlegi reprodukciós deficit tartóssá válna, akkor a szülői és a gyermeknemzedékek egyensúlytalansága egy olyan negatív spirált indítana el, amelyben egyre csökkenő létszámú szülőképes korú nő egyre kevesebb gyermeket hozna világra, és ez a népesség lélekszámának gyorsuló ütemű csökkenésével járna együtt.

A népességcsökkenés hosszabb távú megállításához feltétlenül szükséges lenne a termékenység reprodukciós szintjének elérése vagy jelentős megközelítése (TTA: 2,1). Ha ezt a szintet az elkövetkező tizenöt évben szeretnénk megvalósítani, akkor a TTA értékének 41%-kal kellene emelkednie 2033-ra. Ehhez egy nőre számítva a TTA értékének évenként átlagosan 0,04 gyermekkel kellene emelkednie (100 nőre 4 gyermekkel), ami a születésszám évenkénti, mintegy 840 fős növekedését eredményezné 2033-ig. A termékenység jelentős, 41%-os növekedése viszont a születésszám mindössze 14%-os emelkedésével járna együtt a szülőképes korú nők létszámának csökkenése miatt - mutat rá a hivatal.

A termékenység reprodukciós szintjének elérése mellett is a születések száma 89,8 ezerről mindössze 102,5 ezerre emelkedne 2018 és 2033 között. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi halandósági viszonyok és várható élettartam mellett, a népességszám természetes fogyásának ütemét csak mérsékelni tudnánk, de megállítani nem lehetne.

A KSH egy közeli példát hoz fel arra, hogy mit lehetne tenni a népesség fogyásának megakadályozására, szerintük Csehország földrajzi közelsége és népességének lélekszáma miatt követendő mintául szolgálhat. 10,6 milliós népessége mintegy 880 ezer fővel haladja meg hazánkét, a halálozások száma viszont 18,4 ezer fővel volt alacsonyabb 2018-ban (112,9 ezer fő), mint hazánkban (131,3 ezer fő). A férfiak születéskor várható átlagos élettartama 3,5 évvel, a nőké 2,4 évvel haladja meg a hazai értékeket. Az elemzés azzal zárul, hogy a termékenység emelkedése és a reprodukciós szint biztosítása mellett is a halandóság tartós és jelentős csökkenésére lenne szükség a népesség természetes fogyásának mérséklésére, vagy esetleges hosszabb távú megállítására.

Címlapkép: Getty Images