Koronavírus: kórházba szállították Boris Johnsont

Kórházba szállították vasárnap Boris Johnson brit miniszterelnököt, akiről tíz napja állapították meg, hogy az új típusú koronavírus okozta betegségben szenved.

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Boris Johnson koronavírus-tesztje pozitív lett – írtuk korábban. Azt követően tesztelték le a brit miniszterelnököt, miután enyhe tüneteket észlelt magán, köhögést és lázat.

A tesztet a Downing Street-en hajtották végre és a pozitív eredmény után itt különítette el magát Boris Johnson, aki ezt követően is vezette a kormány koronavírus elleni harcát, videókonferencia segítségével vett részt az üléseken.

Üzent közben a brit uralkodó

A brit nemzet legyőzi az új koronavírus okozta járványt, ha megőrzi egységét és elszántságát - üzente az Egyesült Királyság népeihez intézett vasárnap esti televíziós beszédében a brit uralkodó, aki alig burkoltan a brit nép által a II. világháború idején tanúsított ellenálláshoz és kitartáshoz mérte a jelenlegi helyzetben szükséges magatartást.

II. Erzsébet királynő kijelentette:

jóllehet a nemzetre várnak még megpróbáltatások, de visszatérnek majd a szebb napok, ismét a barátainkkal és a családunkkal lehetünk, megint találkozunk egymással.

Az uralkodó ez utóbbi kitétele - angolul: we will meet again - egyenes idézet a II. világháború egyik legnépszerűbb, We'll Meet Again című, a háború előestéjén született hazafias dalából, amelyet Vera Lynn énekelt.

A vasárnap esti beszéd kiemelkedő jelentőségét jelzi, hogy a 94. évében járó királynő 68 éve ül az Egyesült Királyság trónján, de mindössze ötödször szólt nemzeteihez soron kívüli televíziós üzenetben.

Először 1991-ben, a Kuvaitot megszálló iraki hadsereg elleni hadműveletek kezdetén, utána 1997-ben, elsőszülött fia, Károly trónörökös akkor már elvált felesége, Diana hercegnő halála után, majd saját édesanyja, a 2002-ben 102 évesen elhunyt Erzsébet anyakirálynő halála alkalmából, végül 2012-ben, a gyémántjubileumon, vagyis trónra lépésének 60. évfordulóján intézett televíziós beszédet népeihez.

Vasárnap esti üzenetében a királynő köszönetet mondott a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) tagjainak és mindazoknak, akik mások gondját viselik. Köszönetet mondott azoknak is, akik a kormány utasításának megfelelően otthonukban maradnak, ezzel is igyekezve elejét venni annak, hogy még több családnak kelljen osztoznia azok gyászában, akiknek szeretteit a járvány elragadta.

