A BKK-t is elérte a koronavírus-járvány, újragondolják az üzleti tervet

A koronavírus-járvány miatt újragondolja idei üzleti tervét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében hangsúlyozta: a megbízható, zavartalan közösségi közlekedést a járvány miatti veszélyhelyzet idején is biztosítják. Azt írták: a járványveszélyhez kapcsolódóan jelentkező pluszköltségek és a jelentős menetdíjbevétel-kiesés ellenére "sincs ok aggodalomra" a BKK működésével és finanszírozásával kapcsolatban.

Közölték, hogy a járványveszélyhez kapcsolódó intézkedések miatt 80-90 százalékkal esett az utasok száma. A társaságcsoportnál további költségek is jelentkeztek a fokozott takarítás, a nagyobb mennyiségű tisztítószer és a védőfelszerelések beszerzése miatt - írták.

Tudatták: ezek "arra késztetik a BKK vezetését, hogy a 2020-as üzleti tervet újragondolja". Az új tervet a vállalatcsoport igazgatósága és a fővárosi önkormányzat is véleményezni fogja, a véglegesítése után pedig van lehetőség arra, hogy a BKK az önkormányzattal és a központi költségvetési szervekkel együtt a középtávú finanszírozásról is egyeztessen.

"A BKK működése jelenleg is stabil" - idézte a közlemény Varga Ivett vezérigazgatót, aki hozzátette: a cég a saját bevételein túl a fővárostól idén 105 milliárd forintos támogatást kap. "Ehhez a BKK a mindenkori pénzügyi helyzetéhez mérten fér hozzá, tehát a támogatás a bankszámlaegyenleg alapján felhasználható a kifizetéseinkhez. A szerződéseink jelenleg megfelelő finanszírozást biztosítanak a társaságcsoport számára, a jelenlegi rendkívüli helyzetben is" - ismertette Varga Ivett. A BKK közleménye szerint a bérköltségeket akár a saját forrásaiból is "sokszorosan ki tudja fizetni" a cég.

Kiemelték: a BKK a beszerzéseken és saját kiadásain kíván spórolni, nem a dolgozókon. "A vállalat vezetése bízik abban, hogy a kormány hathatós intézkedéseket hoz majd annak érdekében, hogy az országban mindenki megőrizhesse a munkahelyét és a Fővárosi Önkormányzat is biztosíthassa a közösségi közlekedés folyamatosságát" - írták. BKK közleményében kitért arra is, hogy hétfőtől újra a járványhelyzethez igazodó, tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten.

Címlapkép: Shutterstock