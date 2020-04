Koronavírus: 744 igazolt fertőzött, négy újabb halott Magyarországon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 744 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb négy idős krónikus beteg, és 67 főre emelkedett a gyógyultak száma is.

A mai adat 11 új fertőzöttet jelent az előző napi jelentés óta, utoljára ilyen alacsony számot közel 3 hete láthattunk.

A négy új halálos áldozat idős, beteg ember volt, 3 férfi és egy nő.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Ami a betegedések földrajzi eloszlását illeti, ezúttal a megszokottnál kevésbé volt hangsúlyos a főváros helyzete. A 11 esetből négyet regisztráltak a fővárosban, 2-2 fertőzést pedig Tolnában és Csongrádban.

Forrás: koronavius.gov.hu

A kormányzati portál hagyományos értékelésében, figyelmeztetésében most is arra tér ki, hogy a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.

A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért a kormány nyomatékosan kéri az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.

