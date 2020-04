Merkel még nem tudja, mikor vonják vissza a korlátozásokat

Németországban még nem lehet kijelölni egy konkrét napot a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások visszavonásának elkezdésére - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben.

A kancellár osztrák kollégája, Sebastian Kurz azon hétfői bejelentésével kapcsolatban, hogy április 14-étől megkezdik a korlátozások visszavonását, tájékoztatóján elmondta, hogy Ausztria a járvány egy másik szakaszában tart, az óvintézkedéseket is korábban vezették be, Németországban pedig továbbra is elemezni kell a folyamatokat, és egyelőre csak az biztos, hogy április 19-éig valamennyi korlátozást maradéktalanul be kell tartani.

Angela Merkel hangsúlyozta, hogy a világjárvány az Európai Unió történetének legnagyobb megpróbáltatása, és "szimmetrikus sokk", vagyis minden tagállamot egyaránt sújt.

Közös érdek, hogy az EU megerősödve kerüljön ki a válságból. Ezért az egészségügyi veszély elhárítása után "újraélesztési és újjáépítési" programokra lesz szükség, méghozzá nemcsak tagállami, hanem közösségi szinten - mondta.

