Koronavírus: íme az ábra, miszerint Amerika az olasz utat követheti és ez most jót jelent

Nagyon hasonlít egyelőre az amerikai koronavírusos esetszámok görbéje az olaszhoz és ha ez továbbra is így lesz, akkor az bizony remek hír, mert afelé mutat, hogy akár már tetőzhetett is Amerikában a fertőzés terjedése – mutat rá újabb látványos ábrájával a Nordea Bank.

A nagyobb európai országokban (olaszok, spanyolok, németek, britek) tegnap érdemben csökkent a napi új fertőzéses esetszámok növekedési üteme, az olaszok és közben Amerikában az elhunytak esetszám is, mindez pedig elég volt ahhoz, hogy a tőzsdék tovább szárnyaljanak, hiszen a rémálom végét kezdi árazni. Ettől persze még igaz, hogy például Amerikában április 30-ig legalább érvényben kell tartani a gazdasági korlátozó intézkedéseket.

A Nordea az alábbi látványos ábrájával azt sugallja, hogy szorosan együttmozog az olasz és az amerikai napi új esetszám felfutási görbe és ha ez továbbra is így marad, akkor bizony azt jelenti, hogy trendjében már az amerikai görbe is lefelé tarthat.

A bank azt is megnézte, hogy mennyire van összhang az olasz és az amerikai járvány epicentrumaiban (Lombardia tartomány, New York) a napi új esetszám felfutásnak és sajnos itt azért nem annyira biztató még a kép: az ábra felé részében az új esetszámoknál a New York-inak már csökkennie kellene. Közben az 1 millió lakosra jutó elhunytak számában egyelőre a két régió görbéje együtt halad, azaz laposodik a New York-i halálozási idősor is, ez viszont biztató.

Az egyes nagyobb országok 1 millió lakosra jutó halálozási adatszámában vannak biztató és nyugtalanító folyamatok: az eddig meredeken emelkedő belga idősor kezd laposodni, már „csak” olyan intenzív az emelkedés, mint a spanyoloknál, a holland görbe is megtört módszertani váltás miatt, miközben a francia intenzív emelkedésbe kezdett a hétvégi módszertani váltás mellett. A brit görbébe bele lehet látni a laposodást, ami biztató szintén, miközben rengetegen szorítanak azért, hogy az intenzív osztályon lévő Boris Johnson miniszterelnök meggyógyuljon.

