Működik a karantén és leállt a gazdaság, de hogy jövünk mindebből vissza? - Itt van három stratégia

Az már látszik az európai koronavírus terjedési adatokon, hogy a karanténok működnek, a gazdaság leállításával meg lehet fékezni a vírust, de arra még nincs működőképes stratégia, hogy ebből hogyan lehet visszafelé jönni a vírus újbóli elszabadulása nélkül – mutat rá mai összefoglalójában a Nordea és egyúttal három északi állam eltérő próbálkozását is felvázolja. Az biztos a bank szakértői szerint, hogy idénre gyakorlatilag elfelejthetjük azt a típusú könnyű határátlépést és szabad mozgást a világban, mint ami 2019-ig jellemző volt az életünkre. Erre figyelmeztetnek a friss japán és szingapúri fejlemények is, hiszen ott újra szigorítani kellett a karantén szabályokon.

A belga helyzet a legrosszabb

Kedden újra jócskán ugrott a halálozás a franciáknál, belgáknál, svédeknél és így sajnos Belgium egyértelműen a legrosszabb helyzetben van az összes európai ország között a koronavírus miatti 1 millió főre vetített halálozásban. Már 180-nál jár ez az arányszám, miközben a járvány ugyanezen szakaszában a spanyol adat 120 körül, az olasz pedig „csak” 50 körül járt. Figyelemre méltó közben a francia görbe újbóli meredek emelkedése is.

Javulhat az európai helyzet

Az új fertőzések napi számának lassulása a főbb európai országokban biztató és afelé mutat, hogy a következő 5-7 napban a napi halálozási esetszámok is lassulni fognak. Az Egyesült Államokban is Húsvét körül lehet majd a tetőzése a halálozások napi számának a Nordea modellje szerint.

Az eddigi tapasztalatok alapján a bank szakértői kijelentik:

a karanténok működnek, a gazdaság leállítása tehát működik a vírus ellen, de azt még senki sem tudja, hogy ebből hogyan lehet visszafelé jönni.

Egyelőre ugyanis még sehol a világon nem látszik működőképesnek tűnő exit stratégia a karanténokból való visszafelé jövetelre. Csak próbálkozások vannak erre és három ilyet be is mutat a bank (ld. alább).

Már megint szigorítanak Ázsiában

Közben Japánban és Szingapúrban egyelőre nem teljesen világos okok miatt (valószínűleg a haza érkező utasok által behozott fertőzések miatt) újra megugrottak a napi új fertőzéses esetszámok és így újra szigorító lépéseket hoztak. Emiatt máris kijelentik a bank szakértői: a szabad mozgás, a határellenőrzések olyan laza szintje, mint ami 2019-ben jellemző volt világszerte, idén biztosan nem tér vissza.

Háromfajta próbálkozás

A fentiek áttekintése után a Nordea (skandináv bankként) az északi államok víruskezelési stratégiáját mutatja be röviden és megállapítja, hogy a norvég és a dán hivatalos stratégia teljesen eltér egymástól, a svéd pedig ezekhez képest is egy alternatív, de igencsak kockázatos utat jár be eddig:

Norvégia hivatalosan is bejelentette, hogy az a célja: a koronavírus terjedésének reprodukciós rátáját (R0) 1 alá vigye, azaz 1 igazolt fertőzött legfeljebb 1 másik személynek adja át a fertőzést. Ez a napi esetszámoknál egyelőre inkább csak azt jelentené, hogy stagnálnának, nem csökkennének, aztán persze idővel elvileg „befulladna” a vírus, nem terjedne tovább. A stratégia szerint ha az R0 ráta 1 fölé menne, akkor újra leállítanák a gazdaságot. Az iskolák, üzletek egyébként jelenlegi tervek szerint leghamarabb április végén nyitnának ki újra. Addig pedig úgy szeretnék 1 alatt tartani az R0-t, hogy rengeteg tesztet végeznek el és az alábbi táblázat is mutatja, hogy Norvégia világelső az 1 millió főre vetített tesztek számában. Dánia hivatalos stratégiája viszont az, hogy az R0 értékét 1,2-őn tartsák (15 naponta duplázódik csak meg a fertőzéses esetek összes száma), mert így tudják a megnövelt egészségügyi kapacitások felső határa alatt tartani az ellátásra szorulók számát. Jelenleg egyébként csak 10%-os az intenzív ápolásra szorulók számát tekintve a kapacitáskihasználtság. Azzal, hogy a dánok 1,2-es R0 rátát engednek, lényegében hivatalosan is azt mondják, hogy engedik terjedni a vírust, ami mögött könnyen lehet, hogy az húzódik meg a Nordea szerint, hogy túl hamar szigorítottak túl keményen a gazdaságon, most viszont kicsit lazítanak, mert egyelőre elbírják az egészségügyi kapacitások a várható terhelést. Svédország teljesen más utat jár be: a legolcsóbbat (sokkal kevésbé drasztikus gazdasági korlátozások, mint a két fenti országnál) és ezért a legkockázatosabbat. Ők gyakorlatilag engedték a vírust elterjedni, így az összes koronavírusos paraméterben sokkal rosszabbak a mutatói, mint az északi államok. „Cserébe” a lakosság nagy része már koronavírus-fertőzött lehet, és az intenzív ápolásra szoruló emberek aránya a maximális egészségügyi kapacitáshoz képest már most 70%-os. A svéd stratégia mögött az lehet a megfontolás, hogy sokkal hosszabb ideig fenntartható (fennmaradhat) akár gazdasági értelemben is, mint a norvég és a dán.

Egyelőre nem látszik, hogy melyik út lesz az „üdvözítő”, azaz melyik mellett lehet egyszerre azt elérni, hogy a lakosság átfertőződése csak fokozatosan emelkedjen, belül maradjon az egészségügyi kapacitásokon az intenzív ápolásra szorulók állománya, minél kevesebben haljanak meg és közben a gazdaság se maradjon tartósan romokban.

Az mindenesetre az alábbi táblázatból is látszik (utolsó sor), hogy az 1 millió főre vetített elvégzett tesztszámokban markáns különbségek vannak az egyes országok között, ez pedig nyilván kihat az összes többi mutatóra a koronavírussal kapcsolatban. A magyar adat 2600 körül lenne (ha csak az akkreditált laborokban elvégzett tesztszámokat nézzük) és ezzel az egyik legalacsonyabb a szám az országok között.

Címlapkép forrása: Odin Jaeger/Bloomberg via Getty Images