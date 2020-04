Veszélyben egymillió ember ellátása - Figyelmeztet az orvostechnikai szövetség

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) arra hívja fel a figyelmet, hogy a forint vezető devizákkal szembeni árfolyamromlása miatt fenyegető közelségbe került a magyarországi támogatott gyógyászati segédeszköz ellátás ellehetetlenülése. A szervezet ezért azt kéri a kormánytól, hogy tegyen azonnali intézkedéseket a probléma orvoslása és a helyzet betegek számára megnyugtató rendezése érdekében.

Magyarországon több mint egymillió ember szorul tartósan vagy átmenetileg gyógyászati segédeszközre, és nagy részük egyszerre többféle eszközt kénytelen használni. Az érintettek többsége nyugdíjas vagy fogyatékossággal élő személy. Számukra különösen fontos, hogy hozzájussanak az életvitelüket segítő illetve a rehabilitációs eszközeikhez.

A jellemzően importra épülő hazai gyógyászati segédeszköz (gyse) ellátás hatósági áron történik. Az eszközök nagy részét 17 éve ugyanazon a hatósági áron kénytelenek forgalmazni az ellátást biztosító, jellemzően magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások.

Az ez idő alatt történt költségnövekedés és a forint vezető devizákkal szembeni árfolyamának drasztikus gyengülése - különösen az idei évben megvalósult több mint 10%-os árfolyamromlás - miatt, a segédeszközök nagy részének importja és gyártása veszteségessé vált. Ez gyakorlatilag ellehetetleníti a betegellátást, mivel

az árfolyamromlás miatt ma már drágábban lehet csak beszerezni illetve előállítani az eszközöket, mint amennyit a nemzeti egészségbiztosító és a beteg összesen fizet értük.

A koronavírus-járvány amúgy is súlyos kihívások elé állítja a segédeszközre szorulókat a koruk miatt, ezt most tetézheti, hogy közülük sokan nem juthatnak hozzá a számukra életbevágóan fontos eszközökhöz, például kötszerekhez, sztómazsákokhoz (széklettartály), vagy a cukorbetegek a tesztcsíkokhoz.A gyse-ellátás szakmai szervezetei az elmúlt hetekben mind a betegellátás, mind az ellátást végző cégek érdekében javaslatokat fogalmaztak meg és nyújtottak be az Operatív Törzsnek valamint az illetékes kormányzati szerveknek - legutóbb március 27-én és április 3-án -, azonnali beavatkozást kérve.Álláspontunk szerint az április 7-én bejelentett gazdasági intézkedések sürgős kiegészítésére van szükség a gyógyászati segédeszköz ágazatban alkalmazott hatósági árak korrigálásával.

Megértve a jelen helyzet súlyosságát és bonyolultságát, és elismerve az eddig meghozott gazdaságvédelmi rendelkezéseket, az OSZ arra kéri a Kormányt, hogy a javaslatai felhasználásával tegyen azonnali intézkedéseket a mintegy egy millió beteg ellátásának biztosítása és a rászorulókat ellátó mintegy 400 vállalkozás életben tartása érdeke.

