Maszkokat adományoz országoknak a Huawei - egy amerikai politikus szerint nem teljesen önzetlenül

Több országnak adományozott maszkokat a Huawei a koronavírus elleni harcra, például Kanadának és Hollandiának. Ezek az országok még nem döntöttek arról, hogy beengedik-e a kínai vállalatot az 5G hálózat fejlesztéseikbe, emiatt többekben (egy amerikai kongresszusi képviselőben legalábbis biztosan) felmerült, hogy a Huawei valódi célja az adományozással az, hogy bebiztosítsa az indulását a tendereken.

Az érintett államok közül Kanada és Franciaország is visszautasította a feltételezést, hogy a Huawei lépése bármilyen szinten befolyásolná a döntéseiket.

Kanadának, ahol egyébként korábban letartóztatták a Huawei pénzügyi vezetőjét, 6 millió maszkot adományoz a Huawei, Spanyolország, Hollandia és Olaszország több százezer maszkot kapott, Lengyelországba pedig 12 ezer maszkot küldött a Huawei.

Még New York is kapott a Huawei adományából, annak ellenére, hogy az amerikai-kínai technológiai háborúban a Huawei az Egyesült Államok egyik „főellensége” és ki is tiltották az országból a termékeit. Washington szerint a kínai vállalat nemzetbiztonsági kockázatot jelent az országra, mert hálózati eszközei alkalmasak a kémkedésre. Az Egyesült Államok épp azon dolgozik, hogy minél több országot meggyőzzön arról, zárják ki az 5G fejlesztéseikből a Huawei-t.

Címlapkép: Getty Images