Operatív törzs: országszerte ellenőrzések kezdődnek az idősotthonokban

Egy másik idősotthon is van, ahol járványos terjedés látszik, ez a Rózsa úti otthon, ahol 7 pozitív teszt van eddig. Itt további laboratóriumi vizsgálatok jönnek a gondozottak és az ápolók körében is. Az ország teljes területére ellenőrzéseket rendelt el Dr. Müller Cecília az idősotthonokban. Ezek a zárt közösségek a bennlakók életkora és az egészségi állapota miatt is nagy kockázatot jelentenek. Ezért zárlatot rendelt el és kijárási tilalmat ezekre az intézményekre.