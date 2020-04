Orbán Viktor: a nagy megpróbáltatás, az igazi teszt még előttünk van

Lassítottuk a járványt, így időt nyertünk, de ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy elkerülhetjük a tömeges megbetegedéseket, arra kell készülnünk, hogy ez meg fog történni – mondta el ma reggel Orbán Viktor az MR1 Kossuth Rádiónak nyilatkozva. A gazdaságvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban hozzátette, hogy az optimista forgatókönyve szerint Magyarország néhány hónap múlva visszaáll az egyenes útra.

A válságkezelésben fontos a döntések a tartalma, de legalább ilyen fontos az ütemezése is. Jó ütemben döntést hozni azt jelenti, hogy minden információ birtokában kell lenni, főként ha olyan gyorsan változik a helyzet, mint most.

Most a csoportos megbetegedésektől haladunk a tömeges megbetegedések irányába, azért vártunk csütörtökig, hátha szigorúbb intézkedéseket kell hozni

– mondta el Orbán Viktor arra a kérdésre válaszolva, hogy miért vártak csütörtökig a kijárási korlátozással kapcsolatos döntéssel.

Egyelőre csak fenntartottunk a kijárási korlátozást, de azt látjuk, hogy nagyon különböző állapotok vannak a falvakban, kisvárosokban és Budapesten, ezért nem lehet egy országos döntéssel szigorítani, ezért adtuk a polgármesterek kezébe ezt. Sokfajta igény van egyszerre jelen, vidéken kevésbé jellemzőek a tömeges csoportosulások. Legyen egy országos fegyelem, helyben meg hadd döntsenek arról, hogy akarnak-e szigorítani. A mostani helyzetben a legerősebb fegyverünk az önuralom, ha tudunk egymástól elegendő távolságot tartani, akkor működik - nyilatkozta Orbán Viktor.

Más országok már kifelé mennek a szigorításokból, mintha már látnák a fényt az alagút végén, ezt egyelőre én nem látom.

A jó hír, hogy van egy nagy laboratóriumunk, ez Ausztria, mi pedig annak fényében tudunk dönteni, hogy ott mi vált be. Külön csoporttal figyeltetem Dél-Németországot és Ausztriát, ami ott beválik, azt mi is alkalmazni tudjuk – mondta el Orbán Viktor arra a kérdésre vonatkozóan, hogy várható-e lazítás a kijárási korlátozásokon.

Senki sem úszta meg eddig a tömeges megbetegedést, ha a nagy terhelés alatt leszünk, akkor 7500-8000 intenzív ágy és lélegeztetőgép is kellhet. Békeidőben Magyarországon 2000 ilyen gép van, ezt a számot kell tornászni és a gépeket kezelni képes orvosok, ápolónők számát is. Ezért egy átképzési program is van folyamatban.

Van még időnk, a védekezés annyiban sikeres, hogy lassítottuk a járványt, így időt nyerhettünk, de a nagy megpróbáltatás, az igazi teszt még előttünk van.

Ha mindenki belekerül valamibe, akkor lehet abban reménykedni, hogy mi megússzuk, de felkészülni azt feltételezve kell, hogy nem fogjuk elkerülni.

A gazdaságvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy a fő cél, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit teremtsenek, ehhez rendelték az intézkedéseket. Nem szeretném, ha visszatérnénk a segély alapú gazdálkodáshoz – mondta el. Az volt a cél az elmúlt évek során, hogy az ország saját lábon álljon, pénzügyileg ne legyen sérülékeny, ezt a célt nem szabad feladni akkor sem, ha válságba kerül az európai gazdaság – mondta el Orbán Viktor. Remélem néhány hónap múlva azt tudom majd mondani, hogy ez a terv működött – tette hozzá.

Óvatosnak kell lenni a terhek kimérésével, a bankokat például nem szabad úgy megterhelni, hogy működési zavaraik legyenek, mert szükség van rájuk – mondta el a Orbán Viktor a különadóval kapcsolatban. Valamit mindenkinek kell vállalni, ideértve az önkormányzatokat is, a multinacionális vállalatokat és a bankokat is. És ha a tervnek meglesznek a pénzügyi alapjai, akkor az fog történni, mint 2010 után.

Az optimista forgatókönyvem szerint a gazdaság néhány hónap után visszaáll az egyenes útra.

Van Magyarországnak egy esélye arra, hogy jól jöjjön ki ebből - mondta el Orbán Viktor.

Címlapkép: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda